समाज परिवर्तन और निर्भीक पत्रकारिता के वाहक थे कुलिश जी

हालांकि यह उन्होंने विनोदी स्वभाव की वजह से कहा था। वे मुझे पंडित जी कहकर ही सम्बोधित करते रहे। विधानसभा में मेरे भाषणों को सुनकर कुलिश जी को मेरे ज्यादा पढ़े-लिखे होने का अनुमान था। एक बार विधानससभा परिसर में पूछ ही लिया कि मैंने पीएच.डी कहां से की है? मैंने बताया कि सिर्फ मैट्रिक पास हूं तो उन्हें अचरज हुआ। कुलिश जी की सबसे बड़ी ताकत जो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आकर्षित करती रही वह थी उनमें संघर्ष करने का भाव और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। खुश हूं कि पत्रिका कुलिश जी के सिद्धांतों पर कायम रहते हुए निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल बनी हुई है।