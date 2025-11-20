कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष: संगीत को बताया संस्कृति के प्रचार का जरिया

वर्ष 1989 में मेरे सिर से वालिद साहब का साया उठा तो इस समारोह की जिम्मेेदारी मुझ पर ही आ गई थी। कुलिश जी से आयोजन के सिलसिले में जब भी मुलाकात होती उनका सिर पर रखा गया हाथ भरोसा देने वाला होता था। ऐसा ही भरोसा पत्रिका की खबरों के प्रति भी रहता था। खबरों की प्रमाणिकता के साथ-साथ भाषा की शुद्धता के प्रति वे सदैव सजग रहते थे। मुझे एक वाकया याद आता है जब मैं केसरगढ़ स्थित पत्रिका मुख्यालय में ध्रुवपद समारोह की स्मारिका भेंट करने गया था। उनकी नजर स्मारिका में प्रकाशित गणेश जी से जुड़े एक श्लोक पर पड़ी। मुझे प्यार से समझाया और बोले, प्यारे वासिफ, ध्यान से देखो इस श्लोक में गणेश जी के लिए ‘लम्बोधर’ संबोधन छपा है जबकि यह ‘लम्बोदर’ होना चाहिए। भाषा की शुद्धता के प्रति उनकी यह सजगता मुझे भीतर तक छू गई।