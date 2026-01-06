रुपए की स्थिरता ही बनेगी विकसित भारत की सुदृढ़ नींव

इस वर्ष अमरीकी डॉलर इंडेक्स (डीएक्सवाइ) में वास्तव में गिरावट देखी गई है। जहां डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 5-6 प्रतिशत कमजोर हुआ है, वहीं यूरो लगभग 12 प्रतिशत और ब्रिटिश पाउंड करीब 7 प्रतिशत तक मजबूत हुए हैं। इंडोनेशियाई रुपियाह और फिलीपींस पेसो जैसी एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भी भारतीय रुपया कमजोर प्रदर्शन करता दिख रहा है। वैसे सरकार और आरबीआइ की इस स्थिति पर पूरी नजर है। उनके प्रयास तीन स्तरों पर दिखाई देते हैं। पहला, लगभग 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे आरबीआइ समय-समय पर बाजार में डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट की गति को थामने का प्रयास करता है। यह व्यवस्था एक अग्निशामक की तरह काम करती है। दूसरा, रूस, यूएई और पड़ोसी देशों के साथ वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपए में व्यापार शुरू करना डॉलर-निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आरबीआइ ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर संतुलित रखा है। रुपए को स्थायी मजबूती देने के लिए भारत को केवल तात्कालिक उपायों से आगे बढऩा होगा। इसके लिए 'सुरक्षा' और 'रणनीति' के नए मॉडल की आवश्यकता है। भारत को अमरीका या चीन जैसे चुनिंदा बाजारों पर ज्यादा निर्भरता कम करनी होगी।