महाशक्तियों को प्रतिस्पर्धा से पहले समझदारी दिखानी होगी

भविष्य में यह आशंका भी है कि कोई बेहद शक्तिशाली एआइ, जो इंसानों की मंशा के मुताबिक काम न करे, पूरी मानवता के लिए नुकसानदेह बन जाए। इसलिए दुनिया की दो सबसे बड़ी एआइ शक्तियों अमरीका और चीन को इन खतरों पर सीधे बात करनी ही होगी। बातचीत का मतलब यह नहीं कि अमरीका और चीन एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देंगे। हाल में चीन ने यह दिखा भी दिया, जब उसने माइक्रोचिप और एआइ बनाने में जरूरी दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर सख्त रोक लगाई। बाइडेन सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए, मेरा प्रयास था कि एआइ में अमरीका आगे रहे, ताकि यह तकनीक हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे फायदे में काम करे। साफ था कि सैन्य, खुफिया और व्यापारिक क्षेत्रों में एआइ को लेकर मुकाबला और तेज होगा। लेकिन यही तीखी प्रतिस्पर्धा बताती है कि बातचीत क्यों जरूरी है। अगर अमरीका और चीन बिना आपस में बात किए एआइ की दौड़ में आगे बढ़ते रहे, तो यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना होगा। एआइ न सिर्फ खतरे लाता है, बल्कि जलवायु संकट और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान के मौके भी देता है और इन पर भी बातचीत जरूरी है। दोनों देशों के विशेषज्ञों ने सरकार से बाहर होने वाली 'ट्रैक-2' बातचीत में हिस्सा लिया है, जो कि उपयोगी है। लेकिन अंत में सरकार-से-सरकार की सीधी बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वह शुरुआत में सीमित ही क्यों न हो। कई लोग एआइ की तुलना परमाणु हथियारों से करते हैं। तुलना कुछ हद तक सही है, क्योंकि बड़ी ताकतों को खतरनाक तकनीकों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। शीत युद्ध के दौर में भी परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते हुए थे। लेकिन एआइ अलग है और इसे संभालना ज्यादा मुश्किल है। परमाणु हथियारों की गिनती और निगरानी आसान थी। एआइ में एल्गोरिद्म गिनना और उनकी पूरी क्षमता समझना बहुत कठिन है। परमाणु ऊर्जा में नागरिक और सैन्य उपयोग अलग-अलग साफ दिखते हैं, लेकिन एआइ का वही सिस्टम जो शोध और विकास में मदद करता है, खतरनाक हथियार भी बना सकता है।