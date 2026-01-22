गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था: कम महंगाई और तेज विकास में छिपे जोखिम

यह तस्वीर सतही तौर पर आकर्षक जरूर है, लेकिन इसके भीतर असमानताएं छिपी हैं। इसलिए इस तस्वीर को और गहराई से पढऩे की जरूरत है। इसलिए नहीं कि शीर्षक आंकड़े गलत हैं, बल्कि इसलिए कि इन्हें जन्म देने वाली शक्तियां असमान हैं, जो पलट भी सकती हैं और समावेशी समृद्धि की ओर ले जाने वाले विकास से पूरी तरह मेल नहीं खातीं। इसलिए बजट में इस मौजूदा स्थिति को राहत का बहाना नहीं, बल्कि बुनियाद मजबूत करने का अवसर मानना चाहिए। पहला सवाल मौजूदा 'कम महंगाई' को समझने का है। अक्टूबर 2025 में महंगाई दर मात्र 0.25 प्रतिशत थी। इस तेज गिरावट का बड़ा कारण खाद्य कीमतें हैं, जो अक्टूबर 2024 में दोहरे अंकों की महंगाई से एक साल बाद शून्य से नीचे, यानी माइनस पांच प्रतिशत तक पहुंच गईं। चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) में भोजन अधिक वजनदार वस्तु है, इसलिए समग्र महंगाई नीचे दिखाई देती है। यह स्थिति बताती है कि खाद्य महंगाई पर कृषि मूल्य चक्र, आपूर्ति की स्थितियां और कमजोर अंतर्निहित मांग हावी हैं, लेकिन भोजन और ईंधन को छोड़कर 'कोर' महंगाई अब भी लगभग चार प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। यह स्थिति कमजोर मांग और कृषि मूल्य चक्रों की ओर संकेत करती है।