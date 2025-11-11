क्लिक और कैलोरी के जाल में उलझती नई डिजिटल पीढ़ी

अब समय है कि नीति-निर्माता और फूड डिलीवरी कंपनियां मिलकर ऐसा स्वास्थ्य-अनुकूल डिजिटल तंत्र तैयार करें, जो सुविधा और सेहत के बीच संतुलन स्थापित करें। प्रत्येक व्यंजन के साथ उसी पोषण-सूचना जैसे कैलोरी, शक्कर, नमक और वसा की मात्रा- स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। साथ ही, युवाओं को लक्षित करने वाले जंक-फूड विज्ञापनों पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि यही प्रचार उनके भोजन व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कॉलेजों और हॉस्टलों में डिजिटल भोजन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि युवा ‘क्लिक’ से पहले विचार करना सीखें क्योंकि यही वह पहला कदम है, जो स्वाद-निर्भरता से विवेक-संवेदनशीलता की ओर ले जाएगा। भारत की पारंपरिक थाली आज भी सबसे सशक्त विपरीत-संस्कृति स्वास्थ्य मॉडल (काउंटर कल्चर हेल्थ मॉडल) है। दाल, बाजरा, सब्ज़ी, दही और छाछ ये केवल परंपरा नहीं, पोषण-विज्ञान का संतुलन हैं। यदि इन्हें आधुनिक रूप में मिलेट बाउल, होम-स्टाइल लंच बॉक्स या हेल्दी डिलीवरी ऐप्स के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाए तो यह डिजिटल भोजन संस्कृति का व्यावहारिक और भारतीय विकल्प बन सकते हैं। तनीनी को रोका नहीं, दिशा दी जानी चाहिए। सुविधा अच्छी है, पर विवेक उससे भी बड़ा मूल्य है। क्लिक से पहले ठहरना, भूख से पहले सोचना और स्वाद से पहले स्वास्थ्य चुनना- यही डिजिटल युग की नई समझ है।