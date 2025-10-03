समय के साथ संघ में बदलाव हुए लेकिन मूल भाव वही रहा

संघ के प्रात: स्मरण स्तोत्र में कुछ समय पहले परिवर्तन हुआ था, मगर संघ की प्रार्थना नहीं बदली। संघ की शाखाओं में शारीरिक कार्यक्रम, खेल और योगासन इत्यादि चलते हैं और इसी के चलते शाखाओं में महिलाएं सहभागी नहीं हो पाती। मगर संघ के व्यापक कार्य में अब कई सारी महिलाएं समर्पण भाव से जुड़ गई हैं। संघ का गणवेश बदला है, मगर इस गणवेश का उद्देश्य जो समूह भाव के संस्कारों के विकास का है, वह उद्देश्य न बदला है और न ही बदल सकता है। सभी की धारणा है कि अपनी भारतीय संस्कृति जैसा ही अपना दृष्टिकोण ‘नित्य नूतन, चीर पुरातन’ में अपने अटूट विश्वास का होना आवश्यक है। संघ के बाह्य स्वरूप में चाहे आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुआ भी हो, संघ का अंतरंग बदला नहीं है, क्योंकि उसकी मूल्यरचना शाश्वत और कालजयी है। एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि- अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्य: पुरुष: नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ:।।