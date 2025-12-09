नक्सलियों के मुख्यधारा में लौटने की सुखद बयार

छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा मध्यप्रदेश का बालाघाट नक्सलियों के निशाने पर रहता आया है। इसी जगह रविवार को एक-एक करके दस नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले सभी पर मिलाकर पांच करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। ये सभी दर्जनों हत्याओं में लिप्त रहे थे और आम लोगों के बीच दहशत का पर्याय बने हुए थे। आम जनता अब राहत की सांस ले सकती है कि उन पर खौफ का साया काफी हद तक दूर हो गया है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। समय सीमा पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए व्यापक स्तर पर मोर्चा खोला हुआ है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्रवाई, उनसे दो-दो हाथ करने में सरकार ने कोई गुरेज नहीं दिखाया है। इस एक साल में 275 नक्सलियों को मौत के घाट उतारना इसका प्रमाण है कि हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक संदेश साफ तौर पर नक्सलियों में गया है कि अगर वे अपने रुख पर अड़े रहेंगे तो आज नहीं तो कल सुरक्षा बलों की गोली उन्हें लहूलुहान कर देगी। ऐसे में उनके पास यही रास्ता है कि वे अपने आपको कानून के हवाले कर दें, जैसा कि वे कर भी रहे हैं। समर्पण का सिलसिला और संख्या बढऩे का एक और अहम कारण यह है कि नक्सलियों में ही इस स्वीकारोक्ति का भाव आ गया है कि वे गलत विचारधारा के पथ पर थे। अपनी हिंसात्मक गतिविधियों के कारण न केवल वे समाज की मुख्यधारा से कटे हैं बल्कि खुद और देश का भी लंबे समय तक व्यापक नुकसान किया है।