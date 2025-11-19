भविष्य में होने वाले साइबर युद्ध का खामोश चेहरा



चिंता की बात यह है कि भारत में जीपीएस हस्तक्षेप के मामलों की संख्या हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी है। डीजीसीए के अनुसार, नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच ही जम्मू और अमृतसर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में 465 से अधिक फेक जीपीएस सिग्नल मिले हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास हैं। इसके बाद जीपीएस स्पूफिंग का खतरा धीरे-धीरे पूर्वी पंजाब में और अब दिल्ली के हवाई क्षेत्र तक आना, एक सोची-समझी रणनीति का संकेत देता है। जीपीएस स्पूफिंग का धीरे-धीरे बढ़ता हुआ घेरा बताता है कि यह केवल तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह किसी विदेशी साइबर यूनिट, दुश्मन देश की इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी संगठित हैकर नेटवर्क का काम हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य हैकिंग समूह इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता। इस घटना से कई गंभीर सवाल भी उठे हैं। आखिर किसी भी सुरक्षा एजेंसी को पहले से कोई संकेत क्यों नहीं मिला? क्या हमारे पास ऐसे हमलों से बचने के लिए कोई एंटी-स्पूफिंग प्रणाली मौजूद नहीं है?