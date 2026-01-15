किसी किताब की सफलता दौड़ नहीं, एक लंबी मैराथन है

अब अधिक महत्वाकांक्षी विपणन योजनाओं पर आते हैं। ये वे कदम हैं जो पुस्तक की पहुंच को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर इनके लिए अधिक संसाधन या प्रकाशक का सहयोग आवश्यक होता है। इन योजनाओं में राष्ट्रीय अखबारों और उनके साप्ताहिक विशेषांकों तक पहुंच बनाएं। मेरे लिए ये अनुभव अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए। टेडएक्स टॉक अवश्य दें। इससे आपकी बात संक्षिप्त, प्रभावशाली और साझा करने योग्य रूप में सामने आती है और आपकी पुस्तक एक सशक्त ब्रांड से जुड़ती है। एक अच्छी उपस्थिति वाला पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित करें। उसके महत्वपूर्ण अंशों को रिकॉर्ड करवाएं। अपनी यात्रा के दौरान प्रकाशक से पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम तय करने को कहें। हवाई अड्डों के बुकस्टोर विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। प्रकाशक के माध्यम से ऐसे मंचों तक पहुंचें, जहां पुस्तक-प्रेमी पाठक हों। आमंत्रण मिलने पर भाग लेना अधिक सहज होता है। अपने क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों का सहयोग उपयोगी होता है। मैंने प्रचार के लिए भुगतान नहीं किया, पर मेरे कई मित्रों और सहकर्मियों ने उत्साहपूर्वक मेरी पुस्तक का समर्थन किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप तीन वर्षों में मेरी पुस्तक एक साहित्यिक पुरस्कार की सूची में पहुंची, 15 हजार से अधिक प्रतियां बिकीं। विभिन्न प्रिंट, डिजिटल और पॉडकास्ट मंचों पर सौ से अधिक उल्लेख हुए और सौ से अधिक संवाद व व्याख्यान आयोजित हुए। सबसे संतोषजनक उपलब्धि रही पाठकों से बना गहरा रिश्ता। कई लोगों ने एक साथ 10 से लेकर 100 प्रतियां तक खरीदीं, क्योंकि विषय ने उन्हें भीतर तक छुआ। यह यात्रा निश्चित ही थकाने वाली थी, पर मेरे लिए यह केवल पुस्तक प्रचार नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के पक्ष में एक सतत संवाद था।