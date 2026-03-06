नारी जीवन की श्रेष्ठता एवं सार्थकता मातृत्व से ही

इस देश की एक महत्ती शक्ति स्त्री है। इस देश का जो भी सुसंगठित स्वरूप आज देखने में आ रहा है, वह उसकी परिवार पद्धति है और परिवार की धुरी स्त्री है। देश की अर्थव्यवस्था और समाज-संगठन में स्त्री की जो भागीदारी है, वह प्रभूत मात्रा में हैं और कहीं नहीं देखी जाती। पर्व-त्योहारों-शादी-ब्याहों और रीति-रिवाजों की पालना में स्त्री की भागीदारी पुरुषों से अधिक हो जाती है। पुरुष और स्त्री की यह भागीदारी सहज रूप से हो रही है और सदियों से चल रही है। शहरों में जीवन खेती-बाड़ी और दस्तकारी पर आधारित न होने के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में भी स्त्री-पुरुष की भागीदारी का तारतम्य बिगड़ गया। हमारे देश में स्त्री की जो प्रतिष्ठा है वह वैदिक व्यवस्था का मूल यज्ञ है। इस व्यवस्था में निहित है कि स्त्री की सहभागिता के बिना कोई भी यज्ञ नहीं कर सकता। भगवान राम भी नहीं कर पाए। हमारे यहां पुरुष के लिए यह अनिवार्य बंधन है कि जीवन का कोई भी मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्य स्त्री की भागीदारी किए बिना नहीं कर सकता। संसार भर में यह बंधन किसी देश के पुरुष पर लागू नहीं है। इस भागीदारी का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि स्त्री को आजीवन साथ रखना अनिवार्य है।