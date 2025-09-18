ट्रंप-मोदी संवाद से दिख रही गहरी राजनीतिक व कूटनीतिक संभावनाएं

यहां यह रेखांकित करना उचित होगा कि भारत ने हाल ही चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया। उसने रूस और चीन जैसे देशों के साथ मंच साझा करते हुए भी आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन किया। भारत का यह संतुलनकारी दृष्टिकोण इस बात को द्योतक है कि वह किसी एक ध्रुव के दबाव में नहीं आना चाहता, अपितु स्वहितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्तर पर संतुलन साधने का पक्षधर है। इस संतुलित नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत रूस और चीन जैसे देशों से संवाद व व्यापारिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी गहरे रणनीतिक मधुर संबंध बनाए रख सकता है। नि:संदेह इस बहुस्तरीय कूटनीति से भारत को एक वैश्विक निर्णायक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिल रही है। भारत-अमेरिका संबंधों का महत्त्व इसीलिए भी है कि यह साझेदारी वैश्विक लोकतांत्रिक शक्तियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। जब चीन जैसे देश दक्षिण चीन सागर से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक आक्रामक रुख दिखाते हैं और रूस पारंपरिक शक्ति राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है, तब भारत और अमेरिका का सहयोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित विश्व व्यवस्था को बचाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है।