तब धरम जी बोले थे- भगवान सदा मुझ पर मेहरबान रहे हैं…



सौभाग्य से मेरा संबंध धरम जी की पत्नी व बॉलीवुड अभिनेत्री व सांसद हेमामालिनी के साथ भी काफी अच्छा रहा। हमारा सम्पर्क दशकों पुराना है। उन्होंने अपना स्नेह बनाए रखते हुए मेरी लिखी कई पुस्तकों का लोकार्पण किया। जब मैं जयपुर निवास करता था, तब वे जब भी जयपुर आतीं, हमसे जरूर मिलती रहीं। यह संयोग ही है कि मेरा नाम भी धर्मेंद्र है तो वे मुझसे पारिवारिक सदस्य जैसी ही आत्मीयता रखती हैं और मुझे 'धर्मेंद्र जी' कहकर ही सम्बोधित करती हैं। मुझे देओल परिवार के बारे में जो बात सबसे खास लगती है, वह है कि धरम जी ने अपने दोनों परिवारों को बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से बनाए रखा। अपने दोनों बेटों सन्नी और बॉबी देओल के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। साथ ही हेमा जी और धरम जी का आपसी रिश्ता इतना समझदारी वाला रहा कि बॉलीवुड का हिस्सा रहते हुए भी कभी धरम जी के दोनों परिवारों को लेकर कोई गॉसिप नहीं हुई। आज भी लोग धरम जी को उनके सरल स्वभाव और आत्मीयता के लिए याद कर रहे हैं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा।