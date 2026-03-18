इस परीक्षा से तय होगी अगली राजनीतिक दिशा

पश्चिम बंगाल: भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती: पश्चिम बंगाल इन चुनावों में भाजपा के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य बना हुआ है। राज्य की राजनीति अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें जीतकर लगभग 48 प्रतिशत मत हासिल किए थे, जबकि भाजपा 77 सीटों और लगभग 38 प्रतिशत वोट के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। इससे राज्य की राजनीति दो प्रमुख धु्रवों में बंटती दिखाई दी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया था और खुद को तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बना लिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने सत्ता बरकरार रखी। भाजपा संगठनात्मक विस्तार और केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता के माध्यम से राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिर भी तृणमूल कांग्रेस का मजबूत जमीनी संगठन, ममता बनर्जी का व्यक्तिगत प्रभाव व अल्पसंख्यक मतदाताओं का संभावित ध्रुवीकरण भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस के लिए तो बंगाल में स्थिति और भी कठिन है क्योंकि उसका राजनीतिक आधार पिछले वर्षों में कमजोर हो चुका है।