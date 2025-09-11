यह आंदोलन क्षणिक गुस्सा नहीं, गहरे बदलाव की मांग है

हालांकि ‘गुप्त ताकतों’ के षड्यंत्रों की चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन आंदोलन की जड़ें घरेलू असंतोष में ही नजर आती हैं। विदेशी शक्तियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं, पर इसकी बुनियादी वजह जनता की लंबे समय से उपेक्षित मांगें हैं। नए शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह हिंसक और नेता-विहीन भीड़ के बीच से ऐसे प्रतिनिधियों की पहचान करे, जिनसे बातचीत शुरू कर स्थिति को सामान्य किया जा सके। सेना की तैनाती ने राज्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाया, लेकिन दीर्घकालीन समाधान तो केवल राजनीतिक संवाद से ही निकलेगा। भारत और चीन दोनों इस संकट को गहरी नजर से देख रहे हैं। उनकी प्राथमिकता केवल स्थिरता बनाए रखना है, परिणाम को प्रभावित करना नहीं। यदि काठमांडू ने आंतरिक घावों को जल्द नहीं भरा, तो नेपाल बांग्लादेश जैसी अस्थिरता की राह पर फिसल सकता है। फिर भी, अपनी बहुलतावादी राजनीति और सशक्त नागरिक समाज की वजह से नेपाल के पास अब भी हालात को सुधारने का अवसर है, बशर्ते सुधारों को गंभीरता से लागू किया जाए।