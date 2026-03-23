दागी राजनीति का सच और अधूरा सुधार

विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट ने यह स्पष्ट सिफारिश की थी कि अयोग्यता का आधार अदालत की ओर से आरोप निर्धारण होना चाहिए, न कि गिरफ्तारी। हालांकि इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत की निचली अदालतों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। यदि यह कानून लागू होता है, तो आशंका है कि उन लोगों को भी पद गंवाना पड़ेगा जो अंतत: निर्दोष साबित होंगे। लेकिन इसका समाधान राजनीति में दागी चेहरों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि न्यायिक और जांच प्रणाली को सुधारना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 व 2017 में निर्देश दिया था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 321 के तहत सरकार की ओर से रसूखदार नेताओं के खिलाफ मामले वापस लेने की शक्ति पर अंकुश लगना चाहिए। जांच एजेंसियों को भी अदालतों के समक्ष ठोस साक्ष्य रखने के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मंत्री तीस दिन जेल में रहने के कारण पद से हट जाता है और बाद में जमानत पर रिहा हो जाता है, तो उसे फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। यानी आरोप वही हैं, केवल कुछ समय का व्यवधान है। साथ ही, यह केवल मंत्रियों पर लागू होता है। सबसे बड़ी बात कि यह विधेयक उन उम्मीदवारों को चुनाव लडऩे से नहीं रोकता, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप पहले से तय हो चुके हैं।