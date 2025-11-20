अमरीका का बहिष्कार: बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत



ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर आरोप लगाया है कि वहां श्वेत अफ्रीकन समुदाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी भूमि छीनी जा रही है और वे हिंसा का शिकार हैं। परंतु दक्षिण अफ्रीका की सरकार, स्थानीय पत्रकारों, समाजशास्त्रियों और स्वयं अफ्रीकन बुद्धिजीवियों ने ट्रंप के इन दावों को सरासर झूठ बताया है। उनका कहना है कि अपराध और हिंसा वहां सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं, किसी एक जातीय समुदाय को नहीं, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर अडिग हैं। इससे यह आभास होता है कि अमरीका का यह फैसला तथ्यों की कसौटी पर नहीं, बल्कि भावनाओं और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। अमरीका का यह पुराना पैंतरा रहा है कि जब कोई स्वतंत्र देश उसकी नीतियों से असहमत होता है, तो वह नैतिकता का झंडा उठाकर उसे 'मानवाधिकार' के नाम पर कठघरे में खड़ा कर देता है। यह उसके दोहरे मानदंड का स्पष्ट उदाहरण है, जहां एक ओर लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात होती है और दूसरी ओर आर्थिक और रणनीतिक दबाव का प्रयोग। इसी रणनीति का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला है। जब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की ओर से गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों की मुखर आलोचना ने वाशिंगटन के साथ उनके संबंधों को अधिक तनावपूर्ण बना दिया।