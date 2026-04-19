पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – चक्रव्यूह में दीदी

मथुआ समुदाय भी चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। हिन्दू होने के बाद भी इस समुदाय के बांग्लादेश से आए लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलने को तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। वे भाजपा पर इस समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाती है। दूसरी ओर, भाजपा इस समुदाय के दो गुटों को एक मंच पर लाने में लगी है। भाजपा ने विभिन्न सीटों पर प्रभाव डालने वाले अलग-अलग समुदायों को भी अपने पाले में लाने की रणनीति पर गहराई से कार्य किया है।

प​श्चिम बंगाल में 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिन्हें राजवंशी समाज प्रभावित करता है। इसी तरह 10 सीटों पर गोरखा, 20 सीटों पर मथुआ, 40 सीटों पर महतो और 15 सीटों पर सान्याल समुदाय चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इन समाजों के भीतर भी अलग-अलग गुट हैं। भाजपा उन सभी गुटों को एक मंच पर लाकर अपने साथ जोड़ने में लगी है। भाजपा तृणमूल कांग्रेस के विरोध में एक आरोप पत्र जारी कर चुकी है। अब अपने घोषणा पत्र में सातवां वेतन आयोग, 61 रेल परियोजनाएं, महिलाओं को 3 हजार रुपए, युवाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं जैसे वादे कर कर्मचारी, महिलाओं और युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है।