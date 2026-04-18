शरीर ही ब्रह्माण्ड : ब्रह्म की यात्रा : सूक्ष्म से स्थूल तक

पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक तीनों ही इस प्राण यज्ञ में पृथक्-पृथक् रहते हैं, जबकि वृषा-योषा के प्राण यज्ञ में अन्तरिक्ष संस्था योषा के गर्भरूप में ही अन्तर्भूत रहती है। अत: वृषा, योषा, पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक इन पांच स्थलों पर सृष्टि यज्ञ होता है, यही पंचाग्नि का रहस्य है। प्रत्येक स्तर पर पंचाग्नि के हेतुभूत अवयव सात होते हैं- अग्नि, समित् (समिधा), धूम, अर्चि, अंगार, स्फुल्लिंग और आहूत होने वाला तत्त्व। अष्टम अवस्था में फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी का निर्माण भी आठ अवस्थाओं में होता है, तो शरीर की धातुओं का निर्माण भी आठ अवस्थाओं में होता हैं। पंचाग्नि का प्रधान फल ब्रह्मा का विस्तार है। यह स्थूलतम रूप में पार्थिव संस्था पर पूर्ण होता है। पार्थिव संस्था गायत्री छन्द से निर्मित है एवं गायत्री के आठ अवयव हैं अत: पंचाग्नि यज्ञ भी प्रत्येक स्तर पर अष्टावयवा ही होता है। पंचाग्नि के पांच स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर निर्माणात्मक अवयव भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: इन अवयवों की भिन्नता के कारण प्रत्येक स्तर की सृष्टि में वैविध्य उत्पन्न हो जाता है। इन स्तरों को पांच विधाओं में समझा जा सकता है- द्युविधा, आन्तरिक्ष्य विधा, पार्थिव विधा, पुरुष विधा और योषा विधा।