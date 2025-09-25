शहरों का हुलिया बदलने वाले उद्यम किस काम के

किसी शहर में जितने सैलानी आते हैं उसकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती है। वे जब डॉलर या पौंड या रुपए खर्च करते हैं तो यह धन होटलों, मोटलों और दस्तकारी के धंधों में पहुंचता है। यह धन ही शहरों की समृद्धि में योगदान करते हैं। यह बात हो सकता है अटपटी लगे पर लंदन में विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा माध्यम विदेशी पर्यटक है। वहां हर साल लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या लंदन के अनुपात में काफी कम है। जयपुर शहर का हुलिया बदलने का पिछले एक साल में जो उद्यम किया गया है वह तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि उसे सराहने वाले उसकी सराहना नहीं कर सके। किसी सुंदर चेहरे को कोई देखने और सराहने वाला ही नहीं हो तो उसकी सुंदरता सार्थक नहीं होगी। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जयपुर शहर जब खराब होने लगा तो यही शिकायत की जाती थी कि विदेशी पर्यटकों का दौर यहां कम हो जाएगा। जयपुर की खूबी यह थी कि दूर-दूर से लोग इसे देखने आते थे और अब भी आते हैं। अब इस शहर को वापस सजाने-संवारने का उद्यम हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां आएं और शहर की छटा का आनंद लें। पिछले साल यहां तक देखने में आया कि पर्यटक होटलों के दफ्तरों में रात काट रहे हैं। कोई मैनेजर के घर पर जाकर रहा है तो कोई भटक कर वापस लौट गया। जयपुर में पिछले साल (वर्ष १९७२ में) ३८ हजार विदेशी पर्यटक आए। यह संख्या अगले कुछ सालों में एक लाख पहुंच सकती है बशर्ते की शहर में उनको रहने की सुविधाएं उपलब्ध हो। अफसोस की बात है कि इस विश्वविख्यात गुलाबी नगरी में पर्यटकों के रहने के लिए मामूली सुविधाएं भी नहीं है। होटलों का नितांत अभाव है। आज तो ३८ हजार विदेशी पर्यटकों को ठहराने के लिए शहर के अच्छे होटलों में २०० कमरे भी नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि होटल बनाने वाले तैयार नहीं हैं। किन्तु सरकार की नीति कुछ इस तरह की है कि वह घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रही है।