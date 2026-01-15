आपकी बात: नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम कसने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

कारोबारियों की संपत्ति जब्त करें

नशे का बढ़ता कारोबार आज समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। सीमावर्ती इलाकों से लेकर शहरों तक अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इस पर काबू पाने के लिए तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीमाओं पर आधुनिक तकनीक से निगरानी बढ़ानी होगी। नशे का धंधा करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी शिक्षा, खेल गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत बनाना होगा और मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ानी होंगी। दवाओं की दुकानों और ऑनलाइन बिक्री पर सख्त नजर रखनी होगी। सामाजिक संस्थाओं, पंचायतों की भागीदारी और जागरूकता अभियानों के जरिए मांग को कम किए बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। - राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर