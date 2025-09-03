आपकी बात : फास्ट फैशन से पर्यावरण पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं?

माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषण

फास्ट फैशन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें जल प्रदूषण, भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा का उपयोग, माइक्रोप्लास्टिक कचरा, हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसमें भूमि व जलीय पारिस्थितिक तंत्रों का क्षरण शामिल है। यह उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वालों में से एक है, जो अपशिष्ट जल और वस्त्रों का विशाल ढेर पैदा करता है। फास्ट फैशन उद्योग प्रति वर्ष लगभग 92 मिलियन टन कचरे के लिए जिम्मेदार है। फास्ट फैशन में प्रयुक्त 60% से अधिक कपड़े नायलॉन और पॉलिएस्टर के होते हैं, जो गैर-जैव निम्नीकरणीय होते हैं और महासागरों में 35% माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का कारण बनते हैं। - सुरेन्द्र कुमार, नोहर