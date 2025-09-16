Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

आपकी बात : साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या विशेष प्रयास करने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

Opinion Desk

Sep 16, 2025

आम जनता में जागरूकता जरूरी
साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आम जनता में जागरूकता जरूरी है। क्योंकि लोग जागरूकता के अभाव में साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं और आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अपनी संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत व्यक्ति को न बताएं, अपने पासवर्ड सुरक्षित रखें, अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन या वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच करें, अविश्वसनीय लिंक पर क्लिक न करें, पैसे कमाने वाले झूठे विज्ञापनों के झांसे में न आएं। - प्रकाश भगत, चांदपुरा, कुचामन सिटी
-----------------------------------

बहुस्तरीय प्रयास जरूरी
आजकल साइबर क्राइम आम बात है। इन अपराधों पर अंकुश के लिए सुरक्षा कानूनों को और कठोर बनाया जाए तथा उनका कड़ाई से पालन हो। उन्नत तकनीक से लैस साइबर सेल स्थापित कर त्वरित जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लोगों को साइबर साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए, तभी साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। - अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर, मप्र
-----------------------------------

जागरूकता अभियान चले
साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून, उन्नत तकनीक और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है जब देश का नागरिक जाग जाएगा तब यह साइबर अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। साइबर अपराध से बचने के लिए कॉलेजों और कार्यस्थलों पर साइबर सुरक्षा शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए और नागरिकों को फिशिंग धोखाधड़ी फर्जी कॉल ई-मेल से बचाव के तरीके सिखाने चाहिए। कोई भी अनजान व्यक्ति बैंक, टेलीफोन, बिजली, आयकर या पुलिस विभाग का बनकर आपकी जानकारी मांगे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बल्कि पहले विभाग से संपर्क करना चाहिए। अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट न तो भेजनी चाहिए और न ही स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग दोस्ती कर सारी जानकारी ले लेते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जब लोग खुद जागरूक होंगे तभी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। - मीना सनाढ्य, उदयपुर, राजस्थान
-----------------------------------

व्यापक स्तर पर चले जागरूकता अभियान
व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। वहीं बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और उनके उपकरणों पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अक्सर हैकर्स सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं इसलिए सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। - श्रीभगवान कनौऑ, बाड़ी, धौलपुर
-----------------------------------

साइबर सुरक्षा: समय की सबसे बड़ी जरूरत
साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए त्वरित दंड की व्यवस्था, साइबर पुलिस व विशेषज्ञ टीमों की तैनाती, जन-जागरूकता अभियान की जरूरत है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा का समावेश तथा हेल्पलाइन व ऑनलाइन पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाना जरूरी है। - कविता बिरम्हान, जयपुर
-----------------------------------

बेहद जरूरी है सजगता बरतना
अधिकांश साइबर अपराध लोगों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण घटते हैं। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, रातोंरात लखपति बनने के झांसे में नहीं फंसने, तत्काल पुलिस को सूचना देने तथा सजगता बरतने जैसे प्रयास कर इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। - वसंत बापट, भोपाल
-----------------------------------

अपराधों से बचने के उपायों की चर्चा जरूरी
साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल जागरूकता और उन अपराधों के खतरों से बचने के तरीकों को जानना जरूरी हो जाता है। मजबूत पासवर्ड के साथ अनजान ई-मेल्स और लिंक्स को ना खोलने की सावधानी किसी भी अनहोनी को रोकने मे सहायक बन सकती है। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और सुरक्षित वेबसाइट्स के उपयोग भी साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। परिवारजनों के अलावा अपने साथ कार्य करने वाले साथियों से भी साइबर अपराधों से बचने के उपायों की चर्चा करते रहना लाभकारी परिणाम दे सकते हैं। - नरेश कानूनगो 'शोभना', देवास, म.प्र.
-----------------------------------

एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको खतरों को स्कैन करने, पता लगाने और समस्या बनने से पहले हटाने की अनुमति देता हैं। इस सुरक्षा को लागू करने से आपके कंप्यूटर और आपके डेटा को साइबर अपराध से बचाने में मदद मिलती हैं। - प्रियव्रत चारण 'लव', जोधपुर
-----------------------------------

एआइ के उपयोग से मिल सकती है मदद
साइबर अपराध ने समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एआइ का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके उपयोग से फेक साइट्स, फेक सोशल मीडिया आइडी, अकाउंट और मालवेयर को आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी। एआइ डेटा का आसानी से विश्लेषण कर साइबर अपराध में उपयोग होने वाले पैटर्न को समझ उपभोक्ता को सूचित करेगा और सिस्टम के सुरक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हुए उस खतरे से बचाएगा। - गजेंद्र चौहान, कसौदा
-----------------------------------

किसी के लालच में न आएं
डिजिटल युग में जो तकनीक विकसित हो रही है, उसके फायदे के साथ-साथ नुकसान और अपराध भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी ऐसे शातिर होते है कि नए-नए तरीके ढूंढते हैं कि सामान्य लोगों को समझ ही नहीं आता है और वे अपराध के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता यह ध्यान रखें कि अपने फोन पर किसी भी अनजान नंबर को रिसीव नहीं करें। लिंक को क्लिक न करें। आपके कांटेक्ट में जो भी है उनका नंबर नाम के साथ सेव करें। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आए लिंक को क्लिक न करें। किसी का फर्जी मैसेज आए कि आपके खाते में कोई राशि जमा हुई है या लॉटरी खुलने या कोई अवार्ड मिलने का लालच कोई दे तो सावधान हो जाएं। तमाम सावधानी के बाद भी अगर आपके साथ ठगी हो जाती है तो तुरंत नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। सावधानी व सतर्कता से काफी हद तक बचा जा सकता है। किसी भी लालच में न आए। - लता अग्रवाल, चित्तौडग़ढ़
-----------------------------------

पुलिस की सख्ती जरूरी
साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सख्ती जरूरी है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और साइबर सेल के प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का दायित्व निभाया जाए। वहीं लोगों को भी लोभ- लालच से दूर रहकर साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचने, उन्हें अपने बैंक खातों की जानकारी नहीं देने का ध्येय बनाया जाए। लोगों के लिए सतर्कता, सजगता, सावधानी का त्रिसूत्र ही एकमात्र उपाय लगता है। - शिवजी लाल मीना, जयपुर

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात : साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या विशेष प्रयास करने चाहिए?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.