आपकी बात : राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम की एनएचएआइ की पहल पर आपके क्या विचार हैं?

सकारात्मक और व्यावहारिक योजना

राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने की पहल स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने वाली है। यह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ लागू होनी चाहिए। यात्रियों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और पेट्रोल पंप/ढाबा मालिक अपने टॉयलेट साफ रखने के लिए अधिक जिम्मेदार होंगे। साफ टॉयलेट से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और आराम मिलेगा। जनता को इसमें शामिल करना जागरूकता बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। - मीना सनाढ्य, उदयपुर