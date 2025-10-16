आपकी बात : राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम की एनएचएआइ की पहल पर आपके क्या विचार हैं?

नवाचार पहल से बढ़ेगी स्वच्छता जागरूकता
राजमार्गों में गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर एनएचएआइ द्वारा इनाम देने की पहल सराहनीय है। इससे गंदे टॉयलेट तुरंत साफ किए जा सकते हैं और सूचना देने वाले को पुरस्कार मिलने से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। यह नवाचार नगर परिषद और नगरपालिकाओं में सार्वजनिक शौचालयों को साफ रखने के लिए भी प्रभावी है, जिससे सुलभ शौचालय हमेशा साफ-सुथरे रहेंगे। - योगेश स्वामी, सूरतगढ़
नियमित निरीक्षण से होगा स्थायी सुधार
एनएचएआई की पहल यात्रियों में जागरूकता बढ़ाएगी और टॉयलेट संचालकों पर स्वच्छता बनाए रखने का दबाव बनेगा। हालांकि, केवल इनाम से दीर्घकालिक प्रभाव नहीं आएगा। नियमित निरीक्षण, दंड और रखरखाव की ठोस व्यवस्था जरूरी है। इससे स्वच्छता स्थायी रूप से सुनिश्चित होगी। यात्रियों और संचालकों दोनों के लिए यह जिम्मेदारी जरूरी है ताकि राजमार्गों पर सफाई लगातार बनी रहे और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हों। - अमृतलाल मारू, इंदौर
सकारात्मक और व्यावहारिक योजना
राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने की पहल स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने वाली है। यह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ लागू होनी चाहिए। यात्रियों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और पेट्रोल पंप/ढाबा मालिक अपने टॉयलेट साफ रखने के लिए अधिक जिम्मेदार होंगे। साफ टॉयलेट से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और आराम मिलेगा। जनता को इसमें शामिल करना जागरूकता बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। - मीना सनाढ्य, उदयपुर
सूचना प्रक्रिया सरल और स्थायी हो
गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम देने की योजना केवल 31 अक्टूबर तक है। प्रक्रिया कठिन है और हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। कीपैड फोन से भी आसान सूचना व्यवस्था होनी चाहिए। जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और योजना स्थायी रूप से लागू होनी चाहिए। इससे शौचालय साफ रहेंगे, संक्रमण नहीं फैलेगा और गरीब, अनपढ़ या आम आदमी भी आसानी से सूचना देकर इनाम पा सकेगा। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़
