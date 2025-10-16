Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

आपकी बात : राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम की एनएचएआइ की पहल पर आपके क्या विचार हैं?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत हैं पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

2 min read

जयपुर

image

Opinion Desk

Oct 16, 2025

नवाचार पहल से बढ़ेगी स्वच्छता जागरूकता
राजमार्गों में गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर एनएचएआइ द्वारा इनाम देने की पहल सराहनीय है। इससे गंदे टॉयलेट तुरंत साफ किए जा सकते हैं और सूचना देने वाले को पुरस्कार मिलने से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। यह नवाचार नगर परिषद और नगरपालिकाओं में सार्वजनिक शौचालयों को साफ रखने के लिए भी प्रभावी है, जिससे सुलभ शौचालय हमेशा साफ-सुथरे रहेंगे। - योगेश स्वामी, सूरतगढ़

नियमित निरीक्षण से होगा स्थायी सुधार
एनएचएआई की पहल यात्रियों में जागरूकता बढ़ाएगी और टॉयलेट संचालकों पर स्वच्छता बनाए रखने का दबाव बनेगा। हालांकि, केवल इनाम से दीर्घकालिक प्रभाव नहीं आएगा। नियमित निरीक्षण, दंड और रखरखाव की ठोस व्यवस्था जरूरी है। इससे स्वच्छता स्थायी रूप से सुनिश्चित होगी। यात्रियों और संचालकों दोनों के लिए यह जिम्मेदारी जरूरी है ताकि राजमार्गों पर सफाई लगातार बनी रहे और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हों। - अमृतलाल मारू, इंदौर

सकारात्मक और व्यावहारिक योजना
राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने की पहल स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने वाली है। यह पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ लागू होनी चाहिए। यात्रियों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और पेट्रोल पंप/ढाबा मालिक अपने टॉयलेट साफ रखने के लिए अधिक जिम्मेदार होंगे। साफ टॉयलेट से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और आराम मिलेगा। जनता को इसमें शामिल करना जागरूकता बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। - मीना सनाढ्य, उदयपुर

सूचना प्रक्रिया सरल और स्थायी हो
गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम देने की योजना केवल 31 अक्टूबर तक है। प्रक्रिया कठिन है और हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। कीपैड फोन से भी आसान सूचना व्यवस्था होनी चाहिए। जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और योजना स्थायी रूप से लागू होनी चाहिए। इससे शौचालय साफ रहेंगे, संक्रमण नहीं फैलेगा और गरीब, अनपढ़ या आम आदमी भी आसानी से सूचना देकर इनाम पा सकेगा। - लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 07:35 pm

Hindi News / Opinion / आपकी बात : राजमार्गों पर गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर इनाम की एनएचएआइ की पहल पर आपके क्या विचार हैं?

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

सिर्फ हादसा नहीं, नीतिगत विफलताओं की जलती तस्वीर

ओपिनियन

आपकी बात : ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

किताबों का जादू: डिजिटल दौर में भविष्य उज्ज्वल व आशाजनक

ओपिनियन

अलग तरह की एआइ शक्ति बन सकता है भारत

ओपिनियन

आपकी बातः स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.