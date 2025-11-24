आपकी बातः दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश के क्या स्थायी समाधान हो सकते है?

सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और पराली जलाने पर रोक लगाना अनिवार्य है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण करना और हरित आवरण तैयार करना जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा सूत्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन साइकिल या पैदल चलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़क किनारे हरित पट्टियां बनवानी चाहिए। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर