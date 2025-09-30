आपकी बात: किताबें पढ़ने को प्रेरित करने के लिए किस तरह के प्रयासों की जरूरत है?

व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने चाहिए

किताबें पढ़ने की आदत और प्रेरणा जगाने के लिए व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक स्तर पर प्रयास करने चाहिए। शुरुआत उन्हीं विषयों से करनी चाहिए, जिसमें दिलचस्पी हो। हल्की-फुल्की किताबें जैसे कहानियों की किताबें पढ़ें। फिर धीरे-धीरे गंभीर और ज्ञानवर्धक साहित्य की किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ते समय यह सोच रखनी चाहिए कि इससे हमारी भाषा सुधरेगी ज्ञान बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे परिवारजनों माता-पिता को किताबें पढ़ते देखकर प्रेरित होते है, इसलिए घर में किताबें पढ़ने का माहौल बनाना चाहिए। इसके साथ-साथ परिवार में पढ़ी गई किताबों या कहानियों पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने का स्थान आरामदायक और शांतिपूर्ण होना चाहिए बच्चों को समझना चाहिए कि सबसे अच्छा दोस्त किताबें होती है वह हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर