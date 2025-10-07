Patrika LogoSwitch to English

आपकी बात: साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

less than 1 minute read

जयपुर

image

Shaily Sharma

Oct 07, 2025

मजबूत पासवर्ड लगाएं
साइबर अपराध कम करने के लिए सुरक्षित डिवाइस का उपयोग करें। मज़बूत पासवर्ड लगाएं। सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें और ऑनलाइन सुरक्षा अभ्यासों के बारे में स्वयं को और दूसरों को शिक्षित करें और साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग करें। -इन्द्रपाल ढाका, हनुमानगढ़

बेहतर प्रशिक्षण जरूरी
साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन के साथ आम जनता में भी जागरुकता जरूरी है। साइबर अपराधों के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करना होगा। कोरे साइबर क्राइम सेल खोलने से अपराध नहीं रुकेंगे। इसके लिए बेहतर तकनीक एवं साधन विकसित करने होंगे। साथ ही साइबर सेल के कर्मचारियों को अत्याधुनिक और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। - प्रकाश भगत, चांदपुरा, कुचामन सिटी

निजी जानकारी साझा न करें
साइबर अपराधों में कमी के लिए अपनी निजी जानकारी कभी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। यदि ऑनलाइन काम से अपनी आई डी या पासवर्ड देने पड़े तो किसी विश्वसनीय को ही दें। अपने फोन या मोबाइल पर किसी भी लॉटरी या लालच वाले मैसेज या लिंक्स पर क्लिक न करें। कोई भी बैंक के नाम से फर्जी या धोखाधड़ी कॉल आए तो नहीं उठाए। ऐसे को ब्लॉक कर रिपोर्ट कर दें। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ अलवर

स्पैम कॉल न उठाएं
सोशल मीडिया से प्राइवेसी लीक हो रही हैं। लुभावने प्रकार के विज्ञापन, फ्रॉड साइट, ओटीपी, बैंक डिटेल शेयर करना आदि साइबर अपराध का हिस्सा हैं। अतः जरूरत हैं कि सतर्क रहें। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। स्पैम कॉल को न उठाएं। सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। - कृष्ण कांत शर्मा, बदलेटा खुर्द

