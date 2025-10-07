आपकी बात: साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

निजी जानकारी साझा न करें

साइबर अपराधों में कमी के लिए अपनी निजी जानकारी कभी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। यदि ऑनलाइन काम से अपनी आई डी या पासवर्ड देने पड़े तो किसी विश्वसनीय को ही दें। अपने फोन या मोबाइल पर किसी भी लॉटरी या लालच वाले मैसेज या लिंक्स पर क्लिक न करें। कोई भी बैंक के नाम से फर्जी या धोखाधड़ी कॉल आए तो नहीं उठाए। ऐसे को ब्लॉक कर रिपोर्ट कर दें। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ अलवर