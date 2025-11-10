आपकी बातः महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?



खेलों का प्रचार प्रसार करके

सरकार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेलों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सरकार को खेल मैदान का नाम महिलाओं के नाम पर रखने की योजना शुरू करनी चाहिए। मुख्य रूप से गरीब परिवार की प्रतिभाशाली महिलाओं को निशुल्क ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। योग्य महिला खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला व छात्राएं खेल में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उनके लिए पुरस्कार योजना शुरू होनी चाहिए। - आलोक वालिम्बे, बिलासपुर