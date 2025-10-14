आपकी बातः स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

गुणवत्ता में सुधार लाना होगा

स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ओर समुदायों को स्थानीय श्रम उत्पादकता में सुधार के लिय प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए़। वित्तीय तकनीकी प्रोत्साहन कर छूट ओर बुनियादी ढांचे का विकास जैसी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए़। स्थानीय उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए़ जिससे वे विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार व्यवसायों और सामुदायिक संगठनों के बीच एकता और सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। - शालिनी ओझा, बीकानेर