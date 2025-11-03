आपकी बात : नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

हरित नीतियों से ऊर्जा आत्मनिर्भरता

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को हरित ऊर्जा की खुली पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण हेतु आधुनिक टरबाइन और पैनल स्थापित किए जाएं। अंतरराज्यीय शुल्क में छूट, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन’ और ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी छत पर सौर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाए और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

– लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़