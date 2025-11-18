Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

Australia Open: इस सीजन का पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे सात्विक और चिराग, दो बार हार चुके हैं फ़ाइनल

बीडब्ल्यूएफ 2025 वर्ल्ड टूर में अब तक सात्विक-चिराग ने 14 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से 8 बार वे सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन किसी भी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाए। साल की शुरुआत उन्होंने हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स के फाइनल से की थी, पर दोनों बार उन्हें फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 18, 2025

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी(Photo Credit - IANS)

Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy, Australia Open: भारत के स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मंगलवार से सिडनी में शुरू हो रहे बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मैदान में उतरेंगे। विश्व रैंकिंग में सातवें स्थान पर काबिज यह जोड़ी इस सीजन का अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।

बीडब्ल्यूएफ 2025 वर्ल्ड टूर में अब तक सात्विक-चिराग ने 14 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से 8 बार वे सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन किसी भी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाए। साल की शुरुआत उन्होंने हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स के फाइनल से की थी, पर दोनों बार उन्हें फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट में पुरुष एकल में, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत, साथ ही उभरते हुए प्रतिभाशाली आयुष शेट्टी, भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे।

  • पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन इस साल एक फाइनल और दो सेमीफाइनल (सबसे ताजा कुमामोटो मास्टर्स जापान में) तक पहुंचे हैं, लेकिन 19 में से 11 टूर्नामेंटों में पहले दौर में ही बाहर हो गए।
  • जून में यूएस ओपन जीतने वाले आयुष शेट्टी इस साल खिताब जीतने वाले इकलौते भारतीय रहे, मगर उसके बाद फॉर्म लड़खड़ा गई है; पिछले 10 मुकाबलों में से 7 में उन्हें पहले दौर में हार मिली।
  • एचएस प्रणय का 2025 बेहद निराशाजनक रहा है; वे अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए और 8 बार पहले दौर में ही विदा हो चुके हैं।
  • पूर्व विश्व नंबर-1 किदांबी श्रीकांत भी लगातार पहले दौर की हार झेल रहे हैं; मलेशिया मास्टर्स 2025 में फाइनल तक पहुंचना उनके लिए इस साल की एकमात्र बड़ी उपलब्धि रही।

महिला एकल में आकर्षि कश्यप भारत का नेतृत्व करेंगी। वहीं महिला युगल में कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता गायत्री गोपीचंद और विश्व रैंकिंग की 14वें नंबर की जोड़ी ट्रीसा जॉली-गायत्री की जोड़ी जुलाई में मकाऊ ओपन के बाद पहली बार साथ खेलते नजर आएंगी।कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 भारतीय खिलाड़ियों के लिए फॉर्म में वापसी और आत्मविश्वास हासिल करने का बड़ा मौका है।

18 Nov 2025 11:54 am

