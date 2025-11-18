Australia Open: इस सीजन का पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे सात्विक और चिराग, दो बार हार चुके हैं फ़ाइनल

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी(Photo Credit - IANS)
Chirag Shetty and Satwiksairaj Rankireddy, Australia Open: भारत के स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मंगलवार से सिडनी में शुरू हो रहे बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मैदान में उतरेंगे। विश्व रैंकिंग में सातवें स्थान पर काबिज यह जोड़ी इस सीजन का अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।
बीडब्ल्यूएफ 2025 वर्ल्ड टूर में अब तक सात्विक-चिराग ने 14 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से 8 बार वे सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन किसी भी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाए। साल की शुरुआत उन्होंने हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स के फाइनल से की थी, पर दोनों बार उन्हें फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट में पुरुष एकल में, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत, साथ ही उभरते हुए प्रतिभाशाली आयुष शेट्टी, भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे।
महिला एकल में आकर्षि कश्यप भारत का नेतृत्व करेंगी। वहीं महिला युगल में कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता गायत्री गोपीचंद और विश्व रैंकिंग की 14वें नंबर की जोड़ी ट्रीसा जॉली-गायत्री की जोड़ी जुलाई में मकाऊ ओपन के बाद पहली बार साथ खेलते नजर आएंगी।कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 भारतीय खिलाड़ियों के लिए फॉर्म में वापसी और आत्मविश्वास हासिल करने का बड़ा मौका है।
