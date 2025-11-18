Australia Open: इस सीजन का पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे सात्विक और चिराग, दो बार हार चुके हैं फ़ाइनल

बीडब्ल्यूएफ 2025 वर्ल्ड टूर में अब तक सात्विक-चिराग ने 14 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से 8 बार वे सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन किसी भी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाए। साल की शुरुआत उन्होंने हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स के फाइनल से की थी, पर दोनों बार उन्हें फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट में पुरुष एकल में, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत, साथ ही उभरते हुए प्रतिभाशाली आयुष शेट्टी, भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे।