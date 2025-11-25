Syed Modi International 2025: गायत्री गोपीचंद और तृषा जॉली की जोड़ी ने जीत के साथ की शुरुआत

तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद, बैडमिंटन खिलाड़ी, भारत (Photo Credit - IANS)
Syed Modi International 2025: भारत की तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की। मौजूदा चैंपियन ने कड़े मुकाबले में मलेशिया की चेंग सु हुई और तान झिंग यी को 19-21, 22-20, 21-9 से हराया।
यह भारतीय जोड़ी के लिए एक आशाजनक प्रदर्शन था, खासकर जब गायत्री गोपीचंद कंधे की चोट के कारण पांच महीने के अंतराल के बाद पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रतिस्पर्धी मुकाबले में लौटी थी।
भारत की तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी पहला गेम 19-21 से गंवा चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने अपना डिफेंस मजबूत करते हुए नेट पर बेहतर खेल दिखाया। भारतीय महिला युगल जोड़ी ने दूसरे गेम को 22-20 से अपने नाम किया। इसके बाद दोनों ने 21-9 से निर्णायक गेम जीतकर प्री-क्वार्टर में जगह बनाई।
वहीं, प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा ने हमवतन पीवा इवानगेलिन और समृद्धि सिंह की भारतीय जोड़ी को 21-8, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष युगल में 5वीं वरीयता प्राप्त हरिहरण अमसाकरुणन और एमआर अर्जुन ने आयुष मखीजा और सुजेय तंबोली पर 21-11, 21-13 से जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया।
दूसरी वरीय पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक ने भी स्वर्णराज बोरा और निबिर रंजन की हमवतन भारतीय जोड़ी को 21-8, 21-17 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।
वहीं, सी लालरामसांगा और तारिणी सूरी की मिश्रित युगल जोड़ी ने इजराइल-हंगरी की जोड़ी मिशा जिल्बरमैन और एग्नेस कोरोसी के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने इजराइल-हंगरी की जोड़ी को 21-13, 21-15 से हराया।
