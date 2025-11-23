Australian Open 2025: लक्ष्य सेन ने खत्म किया खिताब का सूखा, जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 का खिताब

पहला गेम: तनाका ने शुरुआत में 4-4 तक बराबरी रखी, लेकिन लक्ष्य ने अपनी लय पकड़ी और 11-8 की बढ़त बनाई। जापानी खिलाड़ी एक बार 15-13 तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद लक्ष्य ने लगातार 6 पॉइंट जीतकर गेम अपने नाम किया।

दूसरा गेम: पूरी तरह लक्ष्य का दबदबा। तनाका बार-बार अनफोर्स्ड एरर करते रहे, स्मैश लाइन के बाहर, ड्रॉप शॉट नेट में। 11-5 की बढ़त के बाद लक्ष्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 21-11 से मैच खत्म किया।