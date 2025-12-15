Squash World Cup: भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप

भारतीय स्क्वॉश टीम (Photo Credit - IANS)
Squash World Cup final: भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय स्क्वॉश ने शीर्ष वरीय हांगकांग को 3-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ भारत स्क्वॉश में किसी बड़े वर्ल्ड टीम इवेंट का खिताब जीतने वाला पांचवां देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंग्लैंड और पाकिस्तान के नाम थी।
मिक्स्ड-टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप में दुनिया भर की 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत 2023 में इसी कोर्ट पर सेमीफाइनल में मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस बार खिताब जीतने के इरादे से उतरा और घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया।
अनुभवी भारतीय महिला खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने पहले मुकाबले में काई यी ली को चार गेम में हराकर टीम को बढ़त दिलाई। रैंकिंग में पीछे होने के बावजूद 39 वर्षीय जोशना ने दमदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से अपने नाम किया।
अभय सिंह ने दूसरे मुकाबले में एलेक्स लाउ के खिलाफ आक्रामक और नियंत्रित खेल दिखाया। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने महज 19 मिनट में मुकाबला 7-1, 7-4, 7-4 से जीतकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। वहीं, खिताबी मुकाबले में दिल्ली की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाया। युवा खिलाड़ी ने टोमाटो हो को 7-2, 7-2, 7-5 से हराकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।
खिताबी जीत के बाद जोशना चिनप्पा ने “चेन्नई में खेलना शानदार अनुभव है। मैं आभारी हूं कि आज भी भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हूं। भारत के लिए खेलना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, इसी वजह से मैं लगातार खेलती और ट्रेनिंग करती रही हूं।”
