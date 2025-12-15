15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

Squash World Cup: भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप

स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने अहम भूमिका निभाई।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 15, 2025

India clinch maiden Squash World Cup title

भारतीय स्क्वॉश टीम (Photo Credit - IANS)

Squash World Cup final: भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय स्क्वॉश ने शीर्ष वरीय हांगकांग को 3-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ भारत स्क्वॉश में किसी बड़े वर्ल्ड टीम इवेंट का खिताब जीतने वाला पांचवां देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंग्लैंड और पाकिस्तान के नाम थी।

मिक्स्ड-टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप में दुनिया भर की 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत 2023 में इसी कोर्ट पर सेमीफाइनल में मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस बार खिताब जीतने के इरादे से उतरा और घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया।

अनुभवी भारतीय महिला खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने पहले मुकाबले में काई यी ली को चार गेम में हराकर टीम को बढ़त दिलाई। रैंकिंग में पीछे होने के बावजूद 39 वर्षीय जोशना ने दमदार खेल दिखाते हुए मुकाबला 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से अपने नाम किया।

अभय सिंह ने दूसरे मुकाबले में एलेक्स लाउ के खिलाफ आक्रामक और नियंत्रित खेल दिखाया। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने महज 19 मिनट में मुकाबला 7-1, 7-4, 7-4 से जीतकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। वहीं, खिताबी मुकाबले में दिल्ली की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाया। युवा खिलाड़ी ने टोमाटो हो को 7-2, 7-2, 7-5 से हराकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

खिताबी जीत के बाद जोशना चिनप्पा ने “चेन्नई में खेलना शानदार अनुभव है। मैं आभारी हूं कि आज भी भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हूं। भारत के लिए खेलना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है, इसी वजह से मैं लगातार खेलती और ट्रेनिंग करती रही हूं।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

15 Dec 2025 02:46 am

Published on:

15 Dec 2025 02:41 am

Hindi News / Sports / Squash World Cup: भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

T20I चेज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत के साथ तिलक वर्मा बने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी

Ind vs SA 3rd T20i Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: भारत ने तीसरे टी-20I मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

1000 रन, 100 विकेट, 100 छक्के! क्रिकेट इतिहास में पंड्या ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

Hardik Pandya
क्रिकेट

क्यों तीसरे टी20 से अचानक बाहर हुए जसप्रीत बुमराह? ये है वजह

Jasprit Bumrah
क्रिकेट

अर्शदीप-वरुण ने 8 ओवर में खर्च किए 24 रन, हर्षित ने 4 ओवर में ही लुटा दिए 34 रन

arshdeep Singh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.