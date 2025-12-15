Squash World Cup: भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप

Squash World Cup final: भारत ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय स्क्वॉश ने शीर्ष वरीय हांगकांग को 3-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ भारत स्क्वॉश में किसी बड़े वर्ल्ड टीम इवेंट का खिताब जीतने वाला पांचवां देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंग्लैंड और पाकिस्तान के नाम थी।