ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को मिली फोन के इस्तेमाल की इजाजत, क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम।
Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर रविवार को यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि वहां खेल रहे बिग बैश लीग और एशेज के लिए पहुंचे क्रिकेटर भी टेंशन में आ गए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने एक रेस्त्रां में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं, बीबीएल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सख्त एंटी-करप्शन नियमों के खिलाफ जाकर बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को अपने फोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, ताकि वह अपने परिजनों और रिश्तेदारों से बात कर सकें। शायद एंटी-करप्शन नियम बनने के बाद ये पहली बार है, जब मैच के दौरान खिलाड़ियों को फोन का इस्तेमाल करने दिया गया है।
बता दें कि यह आम बात नहीं है कि कोई क्रिकेट एसोसिएशन मैच शुरू होने से ठीक पहले खिलाड़ियों को अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दे। हालांकि, बॉन्डी बीच की घटना के बारे में दिल दहला देने वाली खबर आने के बाद एक अपवाद बनाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मानवीयता दिखाते हुए एंटी-करप्शन नियमों के खिलाफ जाकर सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को अपने परिवार और दोस्तों से बात करने की इजाजत दी, जो बिग बैश लीग के नए सीजन का पहला दिन था।
सिडनी सिक्सर्स ने बीबीएल 15 की शुरुआत पर्थ स्टेडियम में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ मैच से की, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स ने पांच विकेट से जीत जीत दर्ज की। बारिश की वजह से ये मैच 80 मिनट देरी से शुरू हुआ।
इस मैच में सिडनी सिक्सर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। इसके जवाब में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 10.1 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाते हुए टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की।
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन फिलहाल एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं। बताया जा रहा है कि वह आतंकी हमले में बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने एक रेस्त्रां में छिपकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से देते हुए कहा कि बॉन्डी में एक रेस्तरां में लॉक होना बेहद डरावना था।
अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। इमरजेंसी सेवाओं और उस शख्स का शुक्रिया, जिसने आतंकी का सामना किया। हमले में प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
