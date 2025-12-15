ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को मिली फोन के इस्तेमाल की इजाजत, क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर रविवार को यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद ऑस्‍ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि वहां खेल रहे बिग बैश लीग और एशेज के लिए पहुंचे क्रिकेटर भी टेंशन में आ गए। इंग्‍लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने एक रेस्त्रां में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं, बीबीएल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सख्त एंटी-करप्शन नियमों के खिलाफ जाकर बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को अपने फोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, ताकि वह अपने परिजनों और रिश्‍तेदारों से बात कर सकें। शायद एंटी-करप्शन नियम बनने के बाद ये पहली बार है, जब मैच के दौरान खिलाड़ियों को फोन का इस्‍तेमाल करने दिया गया है।