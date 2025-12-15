15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को मिली फोन के इस्तेमाल की इजाजत, क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद उन विदेशी क्रिकेटरों के परिजनों की टेंशन बढ़ गई, जो वहां बिग बैश लीग खेल रहे हैं। इसके बाद क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने मैच के दौरान बाबर आजम समेत सभी प्‍लेयर्स को नियमों के विपरीत परिजनों से बात करते के लिए फोन करने की इजाजद दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 15, 2025

Bondi Beach Shooting

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Bondi Beach Shooting: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर रविवार को यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद ऑस्‍ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि वहां खेल रहे बिग बैश लीग और एशेज के लिए पहुंचे क्रिकेटर भी टेंशन में आ गए। इंग्‍लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने एक रेस्त्रां में छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं, बीबीएल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सख्त एंटी-करप्शन नियमों के खिलाफ जाकर बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को अपने फोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, ताकि वह अपने परिजनों और रिश्‍तेदारों से बात कर सकें। शायद एंटी-करप्शन नियम बनने के बाद ये पहली बार है, जब मैच के दौरान खिलाड़ियों को फोन का इस्‍तेमाल करने दिया गया है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई मानवीयता

बता दें कि यह आम बात नहीं है कि कोई क्रिकेट एसोसिएशन मैच शुरू होने से ठीक पहले खिलाड़ियों को अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दे। हालांकि, बॉन्डी बीच की घटना के बारे में दिल दहला देने वाली खबर आने के बाद एक अपवाद बनाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मानवीयता दिखाते हुए एंटी-करप्शन नियमों के खिलाफ जाकर सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को अपने परिवार और दोस्तों से बात करने की इजाजत दी, जो बिग बैश लीग के नए सीजन का पहला दिन था।

पर्थ स्कॉर्चर्स पांच विकेट से जीता मैच

सिडनी सिक्सर्स ने बीबीएल 15 की शुरुआत पर्थ स्टेडियम में पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ मैच से की, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स ने पांच विकेट से जीत जीत दर्ज की। बारिश की वजह से ये मैच 80 मिनट देरी से शुरू हुआ।

इस मैच में सिडनी सिक्‍सर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 11 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। इसके जवाब में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 10.1 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाते हुए टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की।

माइकल वॉन आतंकी हमले में बाल-बाल बचे

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन फिलहाल एशेज के लिए ऑस्‍ट्रेलिया में हैं। बताया जा रहा है कि वह आतंकी हमले में बाल-बाल बचे हैं। उन्‍होंने एक रेस्त्रां में छिपकर जैसे-तैसे अपनी जान बचाई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्‍यम से देते हुए कहा कि बॉन्डी में एक रेस्तरां में लॉक होना बेहद डरावना था।

अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। इमरजेंसी सेवाओं और उस शख्‍स का शुक्रिया, जिसने आतंकी का सामना किया। हमले में प्रभावित लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

15 Dec 2025 08:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के बाद बाबर आजम समेत सभी खिलाड़ियों को मिली फोन के इस्तेमाल की इजाजत, क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत की टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले 10 खिलाड़ी, जिन पर IPL 2026 Auction में रहेगी सबकी नजर

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने बनाया बतौर कप्‍तान सबसे कम औसत से रन बनाने का रिकॉर्ड, फिर बोले- आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

T20I चेज में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत के साथ तिलक वर्मा बने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी

Ind vs SA 3rd T20i Highlights
क्रिकेट

IND vs SA: भारत ने तीसरे टी-20I मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा

Abhishek Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

1000 रन, 100 विकेट, 100 छक्के! क्रिकेट इतिहास में पंड्या ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

Hardik Pandya
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.