भारत को मिली बड़ी कामयाबी, 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

Commonwealth Games 2030: भारत 20 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन को मंजूरी मिली। CWG 2030 की बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के अबुजा से था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अफ्रीकी देश को 2034 एड‍िशन के लिए विचार में रखने का फैसला किया। आपको बता दें कि भारत ने पिछली बार 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत कुल 101 मेडल जीते थे।