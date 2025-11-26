Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: ‘गिड़गिड़ाने वाले’ कमेंट पर मचा बवाल, अब साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बवुमा ने कही ये बात

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर दो मैचों टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हराया था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Nov 26, 2025

Temba Bavuma

टेम्बा बवुमा, कप्तान, साउथ अफ्रीका (Photo Credit - IANS)

Temba Bavuma on Shukri Conrad controversial statements: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रन की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मेजबान टीम को जीत के लिए 549 रन का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम 140 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। भारतीय टीम पर शानदार जीत के बाद क्रिकेट जगत में जहां साउथ अफ्रीका की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं उनके कोच शुकरी कॉनराड अपने 'गिड़गिड़ाने वाले' कमेंट लेकर पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर आ गए हैं।

साउथ अफ्रीका के कोच शुकरी कॉनराड के गिड़गिड़ाने वाले बयान पर ना सिर्फ पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, चेतेश्वर पुजारा, पार्थिव पटेल ने आपत्ति जताई है बल्कि पूर्व तेज गेंदबाज डेन स्टेन ने भी कड़ी आलोचना की है।

वही, गुवाहाटी टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के बाद जब साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच के विवादास्पद बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले को तूल देने से बचते हुए कहा, इस बारे में सुबह ही पता चला है। मैं मैच पर फोकस कर रहा था। मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। शुकरी करीब 60 वर्ष के हैं और वे अपने कमेंट पर गौर करेंगे।

क्या है पूरा मामला?

साउथ अफ्रीका के कोच ने गुवाहाटी टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि हम चाहते थे कि भारतीय टीम जितना हो सके उतना वक्त मैदान पर पैरों पर खड़ी रहे। उन्हें हम पूरी तरह से रगड़ना चाहते थे। हां, रगड़ना ही सही शब्द है। उन्हें खेल से बाहर करने के बाद कहना चाहते थे कि चलो आखिरी दिन और आज शाम के एक घंटे तक बच के दिखाओ।

टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा
क्रिकेट
Gautam Gambhir and Rishabh Pant

