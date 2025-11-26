IND vs SA: ‘गिड़गिड़ाने वाले’ कमेंट पर मचा बवाल, अब साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बवुमा ने कही ये बात

Temba Bavuma on Shukri Conrad controversial statements: टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रन की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मेजबान टीम को जीत के लिए 549 रन का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम 140 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से भारत का सूपड़ा साफ कर दिया। भारतीय टीम पर शानदार जीत के बाद क्रिकेट जगत में जहां साउथ अफ्रीका की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं उनके कोच शुकरी कॉनराड अपने 'गिड़गिड़ाने वाले' कमेंट लेकर पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर आ गए हैं।