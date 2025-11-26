Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा

भारतीय क्रिकेट टीम को गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका से 408 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत से 2-0 से जीत ली। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को 30 रन से हराया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 26, 2025

Gautam Gambhir and Rishabh Pant

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर (बाएं) और विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (दाएं) (Photo Credit- IANS)

Gautam Gambhir on BCCI: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में 408 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान टीम 140 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत से 2-0 से जीत ली। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारतीय टीम को उसके घर में हराने में सफलता हासिल की। न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप झेलने के बाद घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम का यह दूसरा व्हाइटवॉश है। घरेलू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

'टीम की हार की जिम्मेदारी सबकी'

भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन से मुख्य कोच गौतम गंभीर भी बेहद निराश नजर आए। साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप झेलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ''मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपको इंग्लैंड में नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई।''

हालाकि इस दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्वीकार किया कि जिम्मेदारी सबकी है, और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। हमें बेहतर खेलना होगा। 95/1 से 122/7 स्कोर स्वीकार्य नहीं। आप ना तो किसी को दोष दे सकते हैं, ना किसी शॉट को, गलती सबकी है। मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा।

गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट में भारत का प्रदर्शन

जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत ने अब तक कुल 18 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में भारत को 10 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ बल्लेबाजों और गेंदबाजों की जगह भारतीय टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को तरजीह दिए जाने की वजह से गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

26 Nov 2025 03:43 pm

Published on:

26 Nov 2025 03:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने बताई किससे है नफरत, कहा- मैं वही शख्स हूं…

Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir
क्रिकेट

इन चार कप्तानों ने कभी नहीं हारा एक भी टेस्ट, एक ने तो ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर हराई थी सीरीज

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: गौतम गंभीर ने बताया कौन है टीम इंडिया का विलेन, गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

Gautam Gambhir
क्रिकेट

WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका के व्हाइटवॉश से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका, पाकिस्‍तान से भी नीचे खिसका

WTC 2025-27 Points Table Updated
क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट में घर पर भारत का तीसरी बार हुआ सूपड़ा साफ, गंभीर की कोचिंग में एक साल में दूसरी बार हुए क्लीन स्वीप

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.