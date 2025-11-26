टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा

टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर (बाएं) और विकेट-कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (दाएं) (Photo Credit- IANS)
Gautam Gambhir on BCCI: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में 408 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान टीम 140 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत से 2-0 से जीत ली। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारतीय टीम को उसके घर में हराने में सफलता हासिल की। न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप झेलने के बाद घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम का यह दूसरा व्हाइटवॉश है। घरेलू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन से मुख्य कोच गौतम गंभीर भी बेहद निराश नजर आए। साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप झेलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ''मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपको इंग्लैंड में नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई।''
हालाकि इस दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्वीकार किया कि जिम्मेदारी सबकी है, और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। हमें बेहतर खेलना होगा। 95/1 से 122/7 स्कोर स्वीकार्य नहीं। आप ना तो किसी को दोष दे सकते हैं, ना किसी शॉट को, गलती सबकी है। मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा।
जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत ने अब तक कुल 18 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में भारत को 10 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ बल्लेबाजों और गेंदबाजों की जगह भारतीय टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों को तरजीह दिए जाने की वजह से गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग