टीम इंडिया की करारी हार के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कहा- मेरे भविष्य का फैसला BCCI करेगा

Gautam Gambhir on BCCI: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में 408 रन की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारतीय टीम की यह सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान टीम 140 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत से 2-0 से जीत ली। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारतीय टीम को उसके घर में हराने में सफलता हासिल की। न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप झेलने के बाद घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम का यह दूसरा व्हाइटवॉश है। घरेलू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।