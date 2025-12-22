टीम इंडिया के लिए 2025 में इन 6 प्लेयर्स ने किया डेब्यू, 5 बने भरोसेमंद तो एक का नाम भी भूल गए होंगे आप

Who Players debut for Team India in 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा है। टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार रही, इस साल उसने सिर्फ मैच 6 हारे तो 26 जीत के साथ साल को खत्म किया। इसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 की ट्रॉफियां शामिल हैं। हालांकि, टेस्ट में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इस भारत ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत कुल 9 टेस्‍ट खेले जिनमें से चार जीते और चार हारे जबकि एक ड्रॉ रहा। क्‍या आप जानते हैं कि इस साल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 6 क्रिकेटरों ने अंतरराष्‍ट्रीय डेब्‍यू किया, जिनमें से पांच उम्‍मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे तो एक बेहद खराब प्रदर्शन के चलते बाहर हो गया। शायद आप उसका नाम भी भूल गए होंगे।