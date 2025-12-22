22 दिसंबर 2025,

सोमवार

टीम इंडिया के लिए 2025 में इन 6 प्लेयर्स ने किया डेब्यू, 5 बने भरोसेमंद तो एक का नाम भी भूल गए होंगे आप

Who Players debut for Team India in 2025: 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मिला-जुला रहा है। व्‍हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है तो टेस्‍ट में बेहद खराब रहा है। क्‍या आप जानते हैं कि इस साल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 6 क्रिकेटरों ने अंतरराष्‍ट्रीय डेब्‍यू किया, जिनमें से 5 अभी भी खेल रहे हैं तो एक बेहद खराब प्रदर्शन के चलते बाहर हो गया।

भारत

image

lokesh verma

Dec 22, 2025

Who Players debut for Team India in 2025

अभ्‍यास सत्र के दौरान भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Who Players debut for Team India in 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 मिला-जुला रहा है। टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार रही, इस साल उसने सिर्फ मैच 6 हारे तो 26 जीत के साथ साल को खत्म किया। इसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 की ट्रॉफियां शामिल हैं। हालांकि, टेस्ट में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इस भारत ने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत कुल 9 टेस्‍ट खेले जिनमें से चार जीते और चार हारे जबकि एक ड्रॉ रहा। क्‍या आप जानते हैं कि इस साल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 6 क्रिकेटरों ने अंतरराष्‍ट्रीय डेब्‍यू किया, जिनमें से पांच उम्‍मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे तो एक बेहद खराब प्रदर्शन के चलते बाहर हो गया। शायद आप उसका नाम भी भूल गए होंगे।

भारत के लिए इन्‍होंने किया T20I डेब्यू

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सफलता के नए आयाम स्‍थापित करने वाली मेन इन ब्लू की इस फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी को कैप दी। वह हर्षित राणा हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और 2025 में अपना टी20 डेब्यू किया और बाद में सितंबर में एशिया कप विजेता बने। पुणे में 31 जनवरी 2025 इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 डेब्‍यू करने वाले हर्षित को कैप नंबर 119 दी गई। अब वह इस फॉर्मेट में भारत के नियमित खिलाड़ी बन गए हैं।

इस साल ODI डेब्यू करने वाले भारतीय क्रिकेटर

हर्षित राणा (कैप नंबर 257) और यशस्वी जायसवाल (कैप नंबर 258) ने इस साल सबसे पहले भारत के लिए वनडे डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में 6 फरवरी को किया था। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती (कैप नंबर 259) ने इंग्लैंड के खिलाफ कटक में
9 फरवरी को डेब्‍यू किया। फिर नीतीश कुमार रेड्डी (कैप नंबर 260) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ 19 अक्टूबर को वनडे डेब्यू किया। दुर्भाग्य से वह बाद में खुद चोटिल हो गए।

टेस्ट डेब्यू करने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर

विराट कोहली के टेस्‍ट से रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल नंबर चार पर आ गए। इससे नंबर तीन की जगह खाली हो गई और इसीलिए साई सुदर्शन (कैप नंबर 317) ने इंग्लैंड के भारत दौरे पर लीड्स में 20 जून को अपना टेस्ट डेब्यू किया। उसी सीरीज में आकाश दीप की गैरमौजूदगी के कारण अंशुल कंबोज को टेस्ट कैप नंबर 318 मिली। उन्‍होंने मैनचेस्टर में 23 जुलाई को डेब्‍यू किया। सुदर्शन उसके बाद से लगातार टेस्‍ट खेल रहे हैं, लेकिन अंशुल कंबोज उस मैच में खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिए गए हैं।

22 Dec 2025

