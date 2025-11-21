Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

अपनी शादी में जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

अपनी शादी के दौरान बंदूक चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से मस्कट बंदूक बरामद कर उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 21, 2025

अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करते अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज (photo - @Shubhamsaying/X video Screenshot)

Javelin Thrower Annu Rani booked under the Arms Act: अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने मंगलवार को नेशनल किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के साथ शादी रचा ली। ढोल-नगाड़ों की धूम, चकाचौंध रोशनी और भव्य सजावट के बीच पूरा माहौल जश्न से सराबोर था। लेकिन शादी के इस खुशी भरे मौके पर दोनों स्टार एथलीट्स से एक बड़ी चूक हो गई, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

अन्नू रानी और साहिल ने स्टेज से की हवाई फायरिंग

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अन्नू रानी और साहिल स्टेज से हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों एथलीट्स के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। आयोजन में फायरिंग को लेकर दंपती पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

सरधना थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने पीटीआई को बताया, "अन्नू रानी और साहिल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है।" उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से दोनों को शादी के समारोह में हर्ष फ़ायरिंग करते देखा जा सकता है।

जैमाला के वक्त डबल बैरल बंदूक से फायरिंग

पुलिस के अनुसार, यह घटना सरधना में एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहां जैमाला के वक्त डबल बैरल बंदूक से फायरिंग की गई। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में नवविवाहित दंपति, अन्नू रानी और साहिल को स्टेज पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। सिंह ने कहा, "वीडियो की तकनीकी जांच और इस्तेमाल किए गए हथियार की जानकारी की भी जांच की जा रही है।'

अन्नू रानी मेरठ के बहादरपुर गांव की रहने वाली हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जैवलिन थ्रोअर हैं, जबकि रोहतक के साहिल भारद्वाज राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियन हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8 बजे बारात पहुंची थी और जैमाला के दौरान स्टेज पर कथित तौर पर फायरिंग हुई। अधिकारियों ने बताया कि समारोह में कई स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद थे।

पुलिस ने जब्त की बंदूक और लाइसेंस

एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई मस्कट बंदूक और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वरमाला पहनाने के बाद साहिल ने अपने रिश्ते के दादा सत्य नारायण की मस्कट बंदूक से अन्नू के साथ दो राउंड हर्ष फायरिंग की। पुलिस इस मुकदमे में तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि कोई दूसरा इन दोनों खिलाडि़यों से प्रेरित हो हर्ष फायरिंग न कर सके।

ये भी पढ़ें

“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना
क्रिकेट
IND vs ENG 5th Test

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 08:03 am

Hindi News / Sports / Other Sports / अपनी शादी में जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Australia Open: इस सीजन का पहला खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे सात्विक और चिराग, दो बार हार चुके हैं फ़ाइनल

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty
अन्य खेल

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर अबतक खर्च किए 1011 करोड़, अब इस वजह से तोड़ रही सरकार

अन्य खेल

ओलंपिक 2028 में हिस्‍सा नहीं ले सकेगा कोई ट्रांसजेंडर एथलीट, IOC लेने जा रहा ये बड़ा फैसला

IOC set to ban all transgender in 2028 Olympics
अन्य खेल

Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने उतरेंगे

Lakshya Sen
खेल

एथलीटों को सोशल मीडिया के उत्पीड़न से बचाने के लिए चीन ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें भारत कितना पीछे

China campaign to protect athletes
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.