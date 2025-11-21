अपनी शादी में जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करते अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज (photo - @Shubhamsaying/X video Screenshot)
Javelin Thrower Annu Rani booked under the Arms Act: अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने मंगलवार को नेशनल किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के साथ शादी रचा ली। ढोल-नगाड़ों की धूम, चकाचौंध रोशनी और भव्य सजावट के बीच पूरा माहौल जश्न से सराबोर था। लेकिन शादी के इस खुशी भरे मौके पर दोनों स्टार एथलीट्स से एक बड़ी चूक हो गई, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अन्नू रानी और साहिल स्टेज से हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों एथलीट्स के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। आयोजन में फायरिंग को लेकर दंपती पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सरधना थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने पीटीआई को बताया, "अन्नू रानी और साहिल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है।" उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से दोनों को शादी के समारोह में हर्ष फ़ायरिंग करते देखा जा सकता है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना सरधना में एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहां जैमाला के वक्त डबल बैरल बंदूक से फायरिंग की गई। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में नवविवाहित दंपति, अन्नू रानी और साहिल को स्टेज पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। सिंह ने कहा, "वीडियो की तकनीकी जांच और इस्तेमाल किए गए हथियार की जानकारी की भी जांच की जा रही है।'
अन्नू रानी मेरठ के बहादरपुर गांव की रहने वाली हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जैवलिन थ्रोअर हैं, जबकि रोहतक के साहिल भारद्वाज राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियन हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 8 बजे बारात पहुंची थी और जैमाला के दौरान स्टेज पर कथित तौर पर फायरिंग हुई। अधिकारियों ने बताया कि समारोह में कई स्थानीय गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई मस्कट बंदूक और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वरमाला पहनाने के बाद साहिल ने अपने रिश्ते के दादा सत्य नारायण की मस्कट बंदूक से अन्नू के साथ दो राउंड हर्ष फायरिंग की। पुलिस इस मुकदमे में तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि कोई दूसरा इन दोनों खिलाडि़यों से प्रेरित हो हर्ष फायरिंग न कर सके।
