अपनी शादी में जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और उनके पति ने की फायरिंग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामद की मस्कट बंदूक, लाइसेंस भी किया जब्त

एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल की गई मस्कट बंदूक और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वरमाला पहनाने के बाद साहिल ने अपने रिश्ते के दादा सत्य नारायण की मस्कट बंदूक से अन्नू के साथ दो राउंड हर्ष फायरिंग की। पुलिस इस मुकदमे में तेजी से कार्रवाई कर रही है ताकि कोई दूसरा इन दोनों खिलाडि़यों से प्रेरित हो हर्ष फायरिंग न कर सके।