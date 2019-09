रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने हरियाणा पुलिस से दिया इस्तीफा, लड़ेंगी विधानसभा चुनाव!

नई दिल्ली। करीब एक महीने पहले भारत की स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। बबीता ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ बीजेपी जॉइन की थी। अब इस एक महीने के अंदर बबीता के चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि बबीता ने हरियाणा पुलिस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बबीता ने बताया है कि उन्होंने ये इस्तीफा अगस्त में ही दे दिया था, लेकिन इसे स्वीकार अब किया गया है।

इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं बबीता

हरियाणा पुलिस से इस्तीफे के बाद बबीता फोगाट के चुनाव लड़ने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि बबीता बाढड़ा या चरखी दादरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि बबीता फोगाट हरियाणा पुलिस में इंसपेक्टर पद पर तैनात थीं।

Wrestler & BJP leader Babita Phogat on resignation from her post in Haryana Police: I had joined the party, you can only join the party after submitting resignation else it would have been conflict of interest. I had submitted my resignation in August. (File pic) https://t.co/Iux6QBBrOU pic.twitter.com/DoKI0H9eQQ