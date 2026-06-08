मुख्यमंत्री विजय ने खेला प्रज्ञानंदा के साथ चेस, बातचीत के बीच थमाया लाखों का चेक

CM Vijay Plays Chess with Praggnanandhaa: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को चेन्नई में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह के दौरान भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा से मुलाकात की। नॉर्वे चेस का ऐतिहासिक खिताब जीतने पर मुख्यमंत्री ने 20 साल के इस युवा खिलाड़ी को बधाई दी और तमिलनाडु सरकार की तरफ से उन्हें 50 लाख रुपये का बड़ा नकद पुरस्कार (चेक) सौंपा। इस दौरान खेल मंत्री आधव अर्जुना और प्रज्ञानंदा की मां नागालक्ष्मी भी वहां मौजूद थीं।