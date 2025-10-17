Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

Denmark Open 2025: लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन जारी, डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

पुरुष युगल वर्ग में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी भी चीनी ताइपे के ली झे-हुई और यांग पो-हसुआन की जोड़ी को 21-19, 21-17 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। बराबरी की शुरुआत के बाद, सात्विक-चिराग ने अपने खेल में सुधार करते हुए मध्यांतर तक 11-7 की बढ़त बना ली।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

Satwik-Chirag

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (Photo Credit - IANS)

Denmark Open 2025: भारत के लक्ष्य सेन और शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक-चिराग तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो की जोड़ी ने डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली हैं। जिस्के बैंक एरिना में गुरुवार को खेले गये मुकाबले में दुनिया के 21वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने स्थानीय एंडर्स एंटोनसेन को 53 मिनट तक चले मैच में 21-13, 21-14 के स्कोर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

पहले गेम में शुरुआती दो अंक गंवाने के बाद, लक्ष्य सेन ने जल्द ही लय पकड़ ली और अपने आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण हासिल किया और पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम की शुरुआत में एंडर्स एंटोनसेन लक्ष्य सेन के साथ बराबरी बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट ने मध्यांतर के बाद नियंत्रण हासिल कर लिया और अंतिम 15 में से 10 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। एंडर्स एंटोनसेन के खिलाफ लक्ष्य सेन की यह आठ मैचों में तीसरी जीत थी।

वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी भी चीनी ताइपे के ली झे-हुई और यांग पो-हसुआन की जोड़ी को 21-19, 21-17 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। बराबरी की शुरुआत के बाद, सात्विक-चिराग ने अपने खेल में सुधार करते हुए मध्यांतर तक 11-7 की बढ़त बना ली।

ली झे-हुई और यांग पो-हसुआन की वापसी के बावजूद, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया। इस बीच, ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो ने अपने राउंड ऑफ 16 मैच में वॉकओवर मिलने के बाद मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

17 Oct 2025 02:53 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:50 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Denmark Open 2025: लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन जारी, डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

