Denmark Open 2025: लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन जारी, डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

पहले गेम में शुरुआती दो अंक गंवाने के बाद, लक्ष्य सेन ने जल्द ही लय पकड़ ली और अपने आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण हासिल किया और पहला गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम की शुरुआत में एंडर्स एंटोनसेन लक्ष्य सेन के साथ बराबरी बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट ने मध्यांतर के बाद नियंत्रण हासिल कर लिया और अंतिम 15 में से 10 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। एंडर्स एंटोनसेन के खिलाफ लक्ष्य सेन की यह आठ मैचों में तीसरी जीत थी।