Hong Kong open 2025: लक्ष्य सेन, सात्विक-चिराग की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Hong Kong open 2025: लक्ष्य सेन ने गुरुवार को पुरुष एकल वर्ग में हमवतन एचएस प्रणय को तथा पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज यहां खेले गये कोलिजीयम में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के शीर्ष और दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज एचएस प्रणय को एक घंटे आठ मिनट में 15-21, 21-18, 21-10 से हराया।