अन्य खेल

Hong Kong open 2025: लक्ष्य सेन, सात्विक-चिराग की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

लक्ष्य सेन ने धीमी शुरुआत रही और एचएस प्रणय ने इसका फायदा उठाते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया। पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य ने दूसरे गेम की शुरुआत भी धीमी रहीं ब्रेक तक वह 11-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन फिर वापसी करते हुए स्कोर 13-13 कर दिया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 11, 2025

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी(Photo Credit - IANS)

Hong Kong open 2025: लक्ष्य सेन ने गुरुवार को पुरुष एकल वर्ग में हमवतन एचएस प्रणय को तथा पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज यहां खेले गये कोलिजीयम में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के शीर्ष और दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज एचएस प्रणय को एक घंटे आठ मिनट में 15-21, 21-18, 21-10 से हराया।

लक्ष्य सेन ने धीमी शुरुआत रही और एचएस प्रणय ने इसका फायदा उठाते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया। पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य ने दूसरे गेम की शुरुआत भी धीमी रहीं ब्रेक तक वह 11-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन फिर वापसी करते हुए स्कोर 13-13 कर दिया।

हालांकि प्रणय ने फिर से 18-17 से बढ़त बना ली, लेकिन लक्ष्य ने लगातार चार अंक अर्जित कर गेम छीन लिया और निर्णायक गेम के लिए मजबूर कर दिया। निर्णायक गेम में भी लक्ष्य सेन ने सतर्कता से शुरुआत की और फिर लय हासिल करते हुए मध्यांतर तक 11-8 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने केवल दो अंक गंवाए और आसानी से मैच जीत लिया। यह प्रणय के खिलाफ नौ मुकाबलों में उनकी छठी जीत है।

पुरुष युगल प्री-क्वार्टर फाइनल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन तीरात्साकुल को एक घंटे तीन मिनट में 18-21, 21-15, 21-11 से हराया। अंतराल पर 11-7 से पिछड़ने और बाद में 16-10 पर खिसकने के बावजूद, सात्विक और चिराग ने वापसी करते हुए स्कोर 18-18 कर लिया, लेकिन थाई जोड़ी ने लगातार तीन अंक हासिल कर पहला गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में, सात्विक और चिराग ने थाई जोड़ी पर लगाम कसी रखी और उन्हें एक अंक से अधिक की बढ़त नहीं लेने दी, लेकिन अंतराल पर 11-10 से आगे हो गए। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी तीव्रता बढ़ा दी और सात गेम पॉइंट हासिल कर निर्णायक गेम तक पहुंच गए।

निर्णायक मैच में भारतीय जोड़ी ने बढ़त बनाकर अपना दबदबा कायम किया और फिर जीत हासिल कर बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।

Published on:

11 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Hong Kong open 2025: लक्ष्य सेन, सात्विक-चिराग की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

