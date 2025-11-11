Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

ओलंपिक 2028 में हिस्‍सा नहीं ले सकेगा कोई ट्रांसजेंडर एथलीट, IOC लेने जा रहा ये बड़ा फैसला

IOC set to ban all transgender in 2028 Olympics: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) नई अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री के नेतृत्व में 2028 के ओलंपिक खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 11, 2025

IOC set to ban all transgender in 2028 Olympics

बॉक्‍सर इमान खलीफ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/IOC)

IOC set to ban all transgender in 2028 Olympics: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) लॉस एंजिल्स में 2028 के ओलंपिक खेलों में सभी ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इमान खलीफ जैसे एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं, जिनके यौन विकास में अंतर (डीएसडी) की सूचना मिली है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रांसजेंडर बॉक्‍सर इमान खलीफ ने महिलाओं की 66 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में गोल्‍ड मेडल जीता था। उस दौरान खलीफ काफी सुर्खियों में रही थीं, क्‍योंकि उनके मुक्‍के के वार के बाद एक महिला बॉक्‍सर ने रिंग से वॉकआउट ही कर लिया था।

नई नीति लागू होने में लगेगा काफी समय

डेली मेल स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री के नेतृत्व में आईओसी इस नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर बातचीत कर रही है, जिसके तहत 2028 के ओलंपिक खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। लेकिन, अगले साल शीतकालीन ओलंपिक से पहले इसके लागू होने की उम्मीद नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नई नीति को पूरी तरह से लागू होने में छह महीने से एक साल तक का समय लगेगा। 

ये मुद्दा कोवेंट्री के उस अभियान का हिस्सा था, जिसने ट्रम्प को इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा महिला खेलों में ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के फैसले के बाद आईओसी ने इस चर्चा शुरू कर दी है।

अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा आईओसी

डेली मेल स्पोर्ट को दिए गए आईओसी के एक बयान में दावा किया गया है कि आईओसी के स्वास्थ्य, चिकित्सा और विज्ञान निदेशक ने पिछले हफ्ते आईओसी आयोग की बैठकों के दौरान आईओसी सदस्यों को एक अपडेट दिया था। कार्य समूह इस विषय पर अपनी चर्चा जारी रखे हुए है। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पिछले हफ्ते आईओसी की चिकित्सा, स्वास्थ्य और विज्ञान निदेशक डॉ. जेन थॉर्नटन ने सदस्यों के सामने एक प्रस्तुति भी दी, जिसमें ट्रांसजेंडर और डीएसडी मुद्दों की विज्ञान-आधारित समीक्षा शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार, आईओसी अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। प्रस्तुति में उन एथलीटों में ट्रांसजेंडर और डीएसडी के बीच अंतर को बताया गया, जिनके गुणसूत्र पुरुष हैं, लेकिन उनका पालन-पोषण महिला के रूप में हुआ है।

मौजूदा नियम

मौजूदा नियमों के अनुसार, प्रत्येक खेल को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या नहीं? ट्रांसजेंडर महिलाओं का अगरटेस्टोस्टेरोन का स्तर एक निश्चित सीमा से कम है तो उन्‍हें अनुमति मिल सकती है। जैसे टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल हबर्ड को भारोत्तोलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

