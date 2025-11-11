IOC set to ban all transgender in 2028 Olympics: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) लॉस एंजिल्स में 2028 के ओलंपिक खेलों में सभी ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इमान खलीफ जैसे एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं, जिनके यौन विकास में अंतर (डीएसडी) की सूचना मिली है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रांसजेंडर बॉक्‍सर इमान खलीफ ने महिलाओं की 66 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में गोल्‍ड मेडल जीता था। उस दौरान खलीफ काफी सुर्खियों में रही थीं, क्‍योंकि उनके मुक्‍के के वार के बाद एक महिला बॉक्‍सर ने रिंग से वॉकआउट ही कर लिया था।