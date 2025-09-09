Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप जीतकर घर लौटे मनदीप सिंह ने किया पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान

भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी मनदीप सिंह ने एशिया कप जीतकर घर लौट चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने सोशल मीडिया पर पंजाब में बाढ़ पीडि़तों का दर्द देखा है। वह अब बाढ़ग्रस्‍त इलाकों में जाकर लोगों की मदद करेंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 09, 2025

हॉकी प्लेयर मनदीप सिंह अपनी मां के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप जीतने के बाद भारतीय हॉकी खिलाड़ी अपने-अपने घर लौट रहे हैं। हॉकी प्लेयर मनदीप सिंह ने बाढ़ प्रभावित पंजाब पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सभी हॉकी खिलाड़ी विचार-विमर्श कर पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करने जाएंगे और किसी एनजीओ के साथ मिलकर वे पंजाब के लोगों की मदद करेंगे।

मनदीप सिंह ने कहा  कि 8 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई कप पर जीत हासिल की है और हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपनी जगह बना ली है। टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है और पुराने खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस और नए खिलाड़ियों के जोश और तकनीक से अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। इस बार भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीत कर आएगी।

मनदीप सिंह ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मनदीप के माता-पिता ने भी एशिया कप की जीत को लेकर पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम आगे से बेहतर प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप में भी जीत हासिल करेगी और आने वाले ओलंपिक में भी जीत हासिल कर गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में डालेगी।

मनदीप सिंह ने पंजाब त्रासदी को लेकर कहा कि जब एशिया कप टूर्नामेंट चल रहा था, तब उन्हें सोशल मीडिया और खबरों के जरिए पंजाब में आई बाढ़ को लेकर जानकारी मिल रही थी। उस दौरान सभी खिलाड़ी पंजाब के हालात को महसूस कर रहे थे। पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करने के लिए खिलाड़ियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द ही वह लोगों की मदद करने जाएंगे।

Hindi News / Sports / Other Sports / एशिया कप जीतकर घर लौटे मनदीप सिंह ने किया पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान

