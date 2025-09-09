एशिया कप जीतकर घर लौटे मनदीप सिंह ने किया पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान

मनदीप सिंह ने पंजाब त्रासदी को लेकर कहा कि जब एशिया कप टूर्नामेंट चल रहा था, तब उन्हें सोशल मीडिया और खबरों के जरिए पंजाब में आई बाढ़ को लेकर जानकारी मिल रही थी। उस दौरान सभी खिलाड़ी पंजाब के हालात को महसूस कर रहे थे। पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करने के लिए खिलाड़ियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द ही वह लोगों की मदद करने जाएंगे।