PKL 2025: लगातार 4 हार के बाद जयपुर की वापसी, यूपी को 14 अंक से हराया

जयपुर की जीत में लंबे समय बाद मैट पर लौटे नितिन धनखड़ (11) और अली समाधी (13) की अहम भूमिका रही। डिफेंस में आर्यन ने तीन अंक लिए। यूपी के लिए पहली बार स्टार्टिंग-7 में शामिल किए गए सुरेंदर गिल (12) और गुमान सिंह (6) ने चमक दिखाई। इस जीत ने जयपुर को तालिका में सातवें स्थान पर पहुंचा दिया है। 2 min read