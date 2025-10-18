PKL 2025: लगातार 4 हार के बाद जयपुर की वापसी, यूपी को 14 अंक से हराया

जयपुर पिंक पैंथर्स ने यूपी योद्धाज को हरा वापसी की (photo - PKL offical Site)
Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas, Pro Kabaddi League 2025: जयपुर पिंक पैंथर्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 93वें मैच में यूपी योद्धाज को 42-28 के अंतर से हरा दिया। लगातार चार हार के बाद जयपुर ने जीत की पटरी पर वापसी की है और अब उसका लक्ष्य प्लेआफ में खेलना है।
जयपुर की जीत में लंबे समय बाद मैट पर लौटे नितिन धनखड़ (11) और अली समाधी (13) की अहम भूमिका रही। डिफेंस में आर्यन ने तीन अंक लिए। यूपी के लिए पहली बार स्टार्टिंग-7 में शामिल किए गए सुरेंदर गिल (12) और गुमान सिंह (6) ने चमक दिखाई। इस जीत ने जयपुर को तालिका में सातवें स्थान पर पहुंचा दिया है।
नितिन धनखड़ के शानदार खेल की बदौलत जयपुर ने शानदार शुरुआत करते हुए सात मिनट के भीतर यूपी के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। इसमें डिफेंस भी अच्छा साथ दे रहा था। इस बीच समाधी ने एक ही रेड में यूपी का सूपड़ा साफ करते हुए जयपुर को 15-6 की लीड दिला दी।
आलइन के बाद सुरेंदर ने बोनस लिया तो नितिन ने महेंदर का शिकार कर लिया। नितिन हर रेड पर प्वाइंट लेकर आ रहे थे और इस कारण यूपी पर लगातार दबाव बना हुआ था। जयपुर की लीड दोगुनी की हो चुकी थी। डिफेस में अब तक खाता नहीं खोल पाने वाली यूपी ने समाधी को लपक इसकी शुरुआत की।
जयपुर के डिफेंस ने हालांकि गुमान को लपक इसका हिसाब चुकाया। इस बीच रिवाइव होकर आए समाधी ने डू ओर डाई रेड पर दो अंक लेकर यूपी की मुश्किलें बढ़ा दीं। अगली रेड पर हालांकि वह चेन टैकल हो गए। जयपुर ने 24-14 की लीड के साथ ब्रेक लिया लेकिन इसके बाद जयपुर ने फिर से यूपी के लिए सुपर टैकल आन कर दिया।
फिर आर्यन ने गगन को एंकल होल्ड कर यूपी को आलआउट की ओर धकेल दिया और फिर इसे अंजाम तक पहुंचाकर 31-17 की लीड ले ली। आलइन के बाद यूपी ने दो के मुकाबले तीन अंक लिए। इस दौरान नितिन और गिल ने सुपर-10 पूरा किया। अंतिम क्वार्टर के शुरुआती चार मिनट में जयपुर ने 36-23 की लीड ले ली थी।
खेल में चार मिनट बचे थे और इसी बीच समाधी ने अपना चौथा सुपर-10 पूरा किया। समाधी को गंगाराम ने अगली रेड पर लपक लिया लेकिन तब तक यूपी के लिए काफी देर हो चुकी थी और वह 17 मैचों में 11वीं हार को मजबूर हुई।
