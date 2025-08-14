Leander Paes Father Passes Away: ओलंपिक पदक विजेता और लिएंडर पेस के पिता के निधन से खेल जगत में दौड़ी शोक की लहर

Leander Paes Father Passes Away: 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहे डॉ. वेस पेस का गुरुवार 14 अगस्‍त को निधन हो गया। उन्‍होंने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉ. पेस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता भी थे। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो वेस पेस पार्किंसन बीमारी से पीडि़त थे। दो दिन पहले ही उन्‍हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।