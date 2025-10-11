PKL 2025: नए प्रारूप में पीकेएल ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी आठ टीमें, टॉप-2 टीमों को होगा बड़ा फायदा

इस अवसर पर मशाल स्पोर्ट्स के बिजनेस हेड और पीकेएल के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी ने कहा, "प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 ने पूरे देश के दर्शकों को सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया है - अब तक 51प्रतिशत मैच पांच अंकों या उससे कम के अंतर से तय हुए हैं, जो टीमों के बीच उल्लेखनीय तीव्रता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इस सीज़न ने उच्चतम मानक प्रदर्शित किए हैं, जिससे प्रशंसक पूरे समय जुड़े रहे हैं। अब जबकि हम दिल्ली में इसके भव्य समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्लेऑफ को राजधानी में लाने के लिए रोमांचित हैं"