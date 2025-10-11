PKL 2025: नए प्रारूप में पीकेएल ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी आठ टीमें, टॉप-2 टीमों को होगा बड़ा फायदा

दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को बुरी तरह हराया (Photo - PKL 2025)
Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने शुक्रवार को प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के प्लेऑफ और फाइनल के कार्यक्रम की घोषणा की। यह मुकाबले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले जायेंगे। शनिवार से शुरू होने वाले सीजन 12 के दिल्ली चरण से पहले आज यहां संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। दिल्ली चरण पीकेएल के सबसे प्रतिस्पर्धी सीजन के अंत में हो रहा है।
घरेलू टीम- दबंग दिल्ली के.सी. अंक तालिका में शीर्ष पर है और शीर्ष आठ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, इसलिए अंतिम सात स्थानों के लिए मुकाबला प्रशंसकों के लिए कड़ा और रोमांचक बना रहेगा। 23 अक्टूबर को दिल्ली चरण समाप्त होने के बाद, 25 अक्टूबर को प्ले-इन्स के साथ प्लेऑफ शुरू होंगे।
इसके बाद पांचवें से आठवें स्थान पर रहने वाली टीमें अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगी। वहां से विजेता प्लेऑफ में पहुंचेंगे। प्लेऑफ 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसमें एलिमिनेटर और क्वालीफायर का क्रम शामिल होगा, जिसका समापन शुक्रवार, 31 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले में होगा।
इस अवसर पर मशाल स्पोर्ट्स के बिजनेस हेड और पीकेएल के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी ने कहा, "प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 ने पूरे देश के दर्शकों को सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया है - अब तक 51प्रतिशत मैच पांच अंकों या उससे कम के अंतर से तय हुए हैं, जो टीमों के बीच उल्लेखनीय तीव्रता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इस सीज़न ने उच्चतम मानक प्रदर्शित किए हैं, जिससे प्रशंसक पूरे समय जुड़े रहे हैं। अब जबकि हम दिल्ली में इसके भव्य समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्लेऑफ को राजधानी में लाने के लिए रोमांचित हैं"
