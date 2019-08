वर्ल्ड चैंपियन बन हिंदुस्तान लौटीं पीवी सिंधु, मीडिया से कहा- मुझे भारतीय होने पर गर्व है

नई दिल्ली। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ( World Badminton Championship ) में हिंदुस्तान का परचम लहराकर भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ( PV Sindhu ) सोमवार रात अपने देश वापस लौट आईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीवी सिंधु का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पहले से ही सिंधु के स्वागत की तैयारियां कर ली गई थीं। घर-परिवार के लोगों के साथ-साथ पीवी सिंधु के फैंस भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके आते ही लोगों ने फूल-मालाएं पहनाना शुरू कर दीं।

एयरपोर्ट पर सिंधु ने मीडिया के सवालों का दिया जवाब

वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद सिंधु ने एयरपोर्ट पर मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत अहम पल हैं। मुझे अपने भारतीय होने पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अब उनसे पूछे जा रहे सवाल के बारे में भी बताया। सिंधु ने आगे कहा,'मैं समर्थन के लिए अपने सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, मैं और कड़ी मेहनत करूंगी और कई और पदक हासिल करूंगी। यह एक बहुत ही शानदार जीत है। इससे पहले मैं टूर्नामेंट में दो बार स्वर्ण पदक जीतने से चूकी, लेकिन आखिरकार मैं इसे जीत गई।'

Delhi: #PVSindhu welcomed at IGI Airport on her return from Switzerland after winning the BWF World Championships, the first-ever Indian shuttler to achieve the feat; says, "a great moment for me. I am really very proud to be an Indian". pic.twitter.com/i5NkxHclaR